Бывшие соперники Плющенко и Ягудин встретились на льду
Фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, долгие годы считавшиеся принципиальными соперниками, вновь встретились на одном льду. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Это произошло во время празднования 85-летия их наставника — знаменитого тренера Алексея Мишина.
Спортсмены вышли на лёд дворца спорта «Юбилейный» и под аплодисменты зрителей пожали друг другу руки. Для многих поклонников фигурного катания этот момент стал по-настоящему символичным, ведь на протяжении многих лет между ними сохранялось напряжённое соперничество.
Плющенко отметил, что такая встреча могла произойти только на юбилее их тренера и именно на родной для него арене. По словам фигуриста, это стало особенным и историческим моментом.
Напомним, один из самых известных эпизодов противостояния спортсменов произошёл на Зимних Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда Алексей Ягудин завоевал золото, а Евгений Плющенко стал серебряным призёром. Для Ягудина это олимпийское золото оказалось единственным в карьере, тогда как Плющенко позже ещё дважды становился олимпийским чемпионом.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России