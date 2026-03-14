«Это нехорошо»: Эвелина Блёданс высказалась о ситуации с Лерчек
Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс прокомментировала ситуацию вокруг блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Super.
Своими мыслями она поделилась во время Российская национальная музыкальная премия «Виктория».
Блёданс призналась, что ей трудно давать оценку происходящему, поскольку ситуация выглядит сложной и неоднозначной. При этом артистка отметила, что не может не испытывать сочувствия к Чекалиной.
По словам телеведущей, прежде всего ей жаль Лерчек как женщину и многодетную мать. Блёданс добавила, что если распространяющиеся слухи окажутся правдой или, наоборот, окажутся лишь попыткой повлиять на ситуацию, это в любом случае может иметь серьёзные последствия.
Актриса подчеркнула, что подобные истории не проходят бесследно и могут негативно сказаться на состоянии здоровья человека.
