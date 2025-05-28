Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков заявил о желании заняться политикой

28 мая 2025, 13:37

Георгий Иващенко и Степан Меньшиков (фото: «Радио 1»)

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в эфире шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказал о финансовой стороне своей жизни, а также поделился политическими амбициями.





Говоря о доходах от праздничного агентства и музыкальных проектов, шоумен с иронией заметил: «Ну денег? Когда хватало кому-нибудь? Их всегда не хватает». Тем не менее, Меньщиков подчеркнул, что доволен текущим положением дел: ему хватает на все необходимое, и в целом он удовлетворён качеством своей жизни.



Также он заявил, что задумывается о политической карьере. По мнению Степана, Россия должна стать центром мировых процессов.





«Все ресурсы в России, поэтому надо, чтобы центр мира был в России», — отметил он.

«Я считаю, что мы должны взять эту идеологию социализма, и я хочу упавший флаг социализма поднять и гордо вознести над нашей страной и над всем миром», — сказал он.

«Надо жить долго, счастливо и с пользой. Вот эти три ценности, которые нужно культивировать», — добавил Меньщиков.