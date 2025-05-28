Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков заявил о желании заняться политикой
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в эфире шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказал о финансовой стороне своей жизни, а также поделился политическими амбициями.
Говоря о доходах от праздничного агентства и музыкальных проектов, шоумен с иронией заметил: «Ну денег? Когда хватало кому-нибудь? Их всегда не хватает». Тем не менее, Меньщиков подчеркнул, что доволен текущим положением дел: ему хватает на все необходимое, и в целом он удовлетворён качеством своей жизни.
Также он заявил, что задумывается о политической карьере. По мнению Степана, Россия должна стать центром мировых процессов.
«Все ресурсы в России, поэтому надо, чтобы центр мира был в России», — отметил он.
Меньщиков выразил уверенность, что наиболее эффективной формой правления является социализм.
«Я считаю, что мы должны взять эту идеологию социализма, и я хочу упавший флаг социализма поднять и гордо вознести над нашей страной и над всем миром», — сказал он.
Он также предложил переосмыслить привычные идеалы.
«Надо жить долго, счастливо и с пользой. Вот эти три ценности, которые нужно культивировать», — добавил Меньщиков.
На вопрос о том, в какой сфере политической деятельности он видит себя, Степан ответил — в области культуры.