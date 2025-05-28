Алексей Жидковский высказался о модных игрушках Лабубу: «И что мне с этим делать?»

Блогер Алексей Жидковский признался, что ему не нравятся игрушки Лабубу
Алексей Жидковский (Фото: Инстаграм* @zhidkovskiy)

Блогер Алексей Жидковский высказался о популярных игрушках-монстрах Лабубу.



Оказалось, что Жидковскому совсем не нравятся модные фигурки.

«У всех моих друзей, подруг Лабубу на сумках висят. Я даже не знаю, куда это вешать. Я, видимо, уже немножко староват для этих историй», — откровенничал блогер в разговоре с Super.ru.

Со слов Алексея, его сестры любят такие игрушки. Еще Жидковский согласился с журналисткой Ксенией Собчак, которая отказалась вешать Лабубу на свою сумку.

«А я просто смотрю на это и думаю: «И что мне с этим делать?» Да, нечего мне с этим делать», — выразил свое мнение блогер.

Игрушка-монстр представляет собой фигурку или брелок. Все они продаются в одинаковых закрытых упаковках, поэтому покупатели заранее не знают, какой им попадётся дизайн.

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Ольга Енгалычева

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