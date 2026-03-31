Бизнес Ренаты Литвиновой в России терпит многомиллионные убытки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ООО «Рида Косметикс», которым владеет 59-летняя Литвинова, завершило предыдущий год с убытком в размере ₽5,3 млн. Финансовое положение компании артистки постепенно ухудшалось начиная с 2022 года. Последний раз организация фиксировала чистую прибыль в 2021 году, которая составила ₽5,5 млн, после чего убытки начали расти.
Однако, по всей видимости, это не сильно беспокоит Литвинову. За последние четыре года она заработала ₽3,1 млн на депозитах в российских банках, где находятся её средства в размере ₽22,6 млн. В Москве у Ренаты остаётся имущество на сумму ₽203 млн, включая 214-метровый дом в Троицке стоимостью ₽35 млн, 96-метровую квартиру за ₽87 млн и квартиру площадью 86 квадратных метров за ₽77 млн, которую на нее переписала Земфира*. Также у звезды есть девятилетний Lexus стоимостью ₽4 млн.
Читайте также: