Стало известно о многомилионной прибыли Нагиева за три дня авторских курсов в Дубае

Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 миллионов на трехдневных курсах в Дубае

Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей на авторских курсах по личностному росту, которые проводились в Дубае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на человека, прошедшего обучение.





Трехдневный интенсив по саморазвитию организовали в феврале. Группа состояла из 25 человек, стоимость участия варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. В качестве педагогов привлекались сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин.



