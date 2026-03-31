Стало известно о многомилионной прибыли Нагиева за три дня авторских курсов в Дубае
Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей на авторских курсах по личностному росту, которые проводились в Дубае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на человека, прошедшего обучение.
Трехдневный интенсив по саморазвитию организовали в феврале. Группа состояла из 25 человек, стоимость участия варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. В качестве педагогов привлекались сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин.
В рамках курса ученикам преподавали психологию, актерское мастерство и сценическую речь. Сам артист встретился с группой всего два раза. Обучающимся давали «на дом» необычные задачи, которые следовало выполнить за время интенсива. Так, например, они ложились на пол в центре Дубая и выступали перед незнакомой аудиторией.
Тариф VIP с личным кураторством Дмитрия Нагиева стоил примерно миллион рублей, но его никто не приобрел. Согласно материалу, общая выручка шоумена за три дня составила около 13,7 миллиона рублей без учета организационных расходов.
В январе 2026 года «Радио 1» рассказывало о том, что известный актер купил апартаменты в дубайском отеле Kempinski Palm Jumeirah. Рядом находятся набережная, аквапарк и смотровые площадки. Стоимость резиденции превышает 300 миллионов рублей.