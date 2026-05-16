Блогер Эдвард Бил прокатился по центру Москвы на диване

Эдуард Биль (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В центре Москвы блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) устроил необычную поездку на диване. Инцидент произошел на Патриарших прудах, сообщает РЕН ТВ в Telegram.



Вместе с приятелем сетевая знаменитость закрепил диван на двух электросамокатах и проехался по улицам, снимая процесс на камеру. Их выезд вызвал затруднение движения — позади образовался автомобильный затор.

Эдвард Бил известен как YouTube-блогер, получивший популярность за счет эпатажных видео с нарушением общепринятых правил. В апреле 2021 года он спровоцировал ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несколько человек, одна из женщин попала в реанимацию.

В марте 2022 года суд приговорил его к одному году и двум месяцам колонии. Ютубер вышел на свободу через десять месяцев.


Никита Кротов

