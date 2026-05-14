В Москве байкер попал в жёсткое ДТП и едва не вылетел в Москву-реку
В столице на Бережковской набережной мотоциклист вместе с пассажиркой влетел в ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Авария произошла 13 мая. Байкер двигался на высокой скорости и не справился с управлением. Мотоцикл пробил металлическое ограждение, после чего транспортное средство развалилось на части. Некоторые детали байка упали в воду.
В результате происшествия пострадала девушка-пассажирка. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики забрали пострадавшую в больницу. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Ранее в центре Казани иномарка на скорости врезалась в поворачивающее авто. Удар выбросил эту машину на пешеходов, которые стояли на «зебре».
