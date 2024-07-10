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Блогеры Валерия и Артём Чекалины официально развелись

10 июля 2024, 15:52
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгнут судом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
У экс-супругов трое совместных детей. Согласно информации Mash, общие дети останутся жить с Валерией, но также будут проводить половину времени с отцом. Пара прописала данное условие в соглашении.

Напомним, разлад в семье Чекалиных начался под конец их уголовного дела о неуплате налогов. Первой на развод подала Валерия. Артем и Валерия были вместе двенадцать лет.



Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга.

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#развод
#дети
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#супруги
«Они лишат меня родительских прав»: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным
Starhit: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным
10 июля 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, однако они до сих пор не могут наладить отношения и жить спокойно. В одном из своих видео Муцениеце пошутила со своей дочерью Мией по поводу лишения родительских прав, об этом пишет Starhit.
Сначала бывшие супруги судились по вопросу выплаты алиментов, теперь же Прилучный хочет определить место жительство детей согласно законодательству. Заседание по этому поводу назначено на конец августа этого года.

Уточняется, что в одном из своих роликов «Честные будни» актриса показала, как жарит с детьми бананы. Она предупредила дочь Мию быть осторожнее, чтобы не навредить себе.

«А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав. Аккуратно давай!», — сказала Муцениеце.

Мия успокоила маму, подчеркнув, что все будет хорошо.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.

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Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон родила дочь от американского певца

Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице
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#мама
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#развод
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Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон родила дочь от американского певца
10 июля 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая возлюбленная российского певца Егора Крида Диана Мелисон родила девочку от американского исполнителя Моргана Пэрриотта. Об этом пишет Starhit со ссылкой на соцсети девушки.
В социальных сетях модель опубликовала фотографии, на которых муж держит крохотную дочку. Отмечается, что девушка некоторое время скрывала от фанатов факт рождения ребенка.

Родители разговаривают с девочкой сразу на двух языках: Диана обращается к ней на русском, а ее муж на английском. Девочке дали имя Луна Франсис.

Большинство фанатов в комментариях утверждает, что малышка больше похожа на отца.

Напомним, Диана Мелисон вышла замуж за американского певца Моргана Пэрриотта, более известного как Call Me Karizma, в конце 2022 года. Свадьба проходила в Москве.

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Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муцениеце
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#отношения
#любовь
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Развод Алсу и Яна Абрамова: скандал, измены и раздел имущества на 2,5 млрд рублей
09 июля 2024, 16:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет – с 2006 года. Сейчас певице 41 год, ее мужу – 46 лет, у них трое общих детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла (ставшая довольно известной после выступления на шоу «Голос. Дети») и 6-летний Рафаэль. Причина развода, по одной из версий, – измена супруга. В хронике скандала, мнениях других звезд и подробностях судебного процесса разбиралась редакция «Радио 1».

Почему Алсу подала на развод

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Слухи об изменах Абрамова начали появляться после рождения сына Рафаэля, и именно эту версию чаще всего упоминают при ответе на вопрос «Почему Алсу подала на развод?». Предполагаемой любовницей стали называть 28-летнюю модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, которую многие пользователи посчитали внешне очень похожей на Алсу. По данным «КП», роман мужа Алсу с молодой девушкой продлился больше года.
Когда Алсу подала на развод, внимание пользователей с новой силой оказалось приковано к Решетовой. В соцсетях ей задали вопрос о том, как она относится к романам с замужними мужчинами, на что девушка ответила, что против таких отношений, но других осуждать не будет.

Однако Алсу оказалась не согласна и повысила градус дискуссии, оставив многозначительный комментарий «Врет» с подмигивающим смайлом под постом, где цитировали эти слова Анастасии, сообщает ресурс Spltnk. После этого, по данным издания, на Решетову обрушилась гневная критика, из-за чего ей даже пришлось закрывать на время комментарии.

«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой
«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой

Почему Ян Абрамов хочет затянуть развод

Фото: istockphoto/Tzido
Заседание о разводе Алсу и ее мужа-миллиардера прошло 27 июня, в день рождения певицы. Закончилось оно тем, что суд дал медийной паре еще два месяца для примирения.

Почему Ян Абрамов затягивает бракоразводный процесс, ответил представитель бизнесмена. По его словам, 46-летний уроженец Баку, владелец производства оружия нелетального действия — бесствольного пистолета «Оса», хочет сохранить семью и все еще верит в примирение с Алсу. Также, по одной из версий, бизнесмена пугает публичность и скандалы вокруг его развода.

Однако, по данным «КП», сама Алсу заявила, что выданные судом 2 месяца нужны не для примирения, а для мирного распределения имущества, на раздел которого певица подала на днях.

«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака
«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака

Раздел имущества стоимостью 2,5 млрд рублей

Фото: istockphoto/Flashvector
Вместе с этим журналистка Ксения Собчак опубликовала нотариально заверенное заявление от Абрамова, согласно которому он в случае развода предлагает Алсу активы и имущество общей стоимостью 2,5 млрд рублей.
Согласно опубликованному Собчак документу, Абрамов передаст Алсу виллу на Кипре за 450 млн рублей, семейную ювелирную коллекцию за 500 млн рублей, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class, а также 250 млн рублей и передаст права требования к третьим лицам на сумму 6,2 миллиона долларов.

Вилла в Крыму и квартира в Лондоне: какое имущество делят Алсу с Абрамовым
Вилла в Крыму и квартира в Лондоне: какое имущество делят Алсу с Абрамовым
Главное условие Абрамова, согласно этому заявление, – равные возможности для обоих родителей общаться с детьми.

Скандал вокруг развода Алсу

Фото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton
Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. К примеру, Филипп Киркоров заявил, что Ян – образцовый отец.

«Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», — рассказал Киркоров журналу «СтарХит».
Певец Алексей Чумаков ответил более завуалированно, сказав о сложном периоде в отношениях Алсу и Яна и вине обоих в расставании.

«Знаю, что несмотря на массу слухов — Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это», — рассказал «КП» певец Алексей Чумаков.
В то же время на сторону певицы встала Лера Кудрявцева, подтвердив в своем тг-канале, что Абрамов встречался с Анастасией:

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны — хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — написала Кудрявцева.
Новое заседание по бракоразводному процессу медийной семьи назначили на 27 августа. По данным «РИА Новости», оно пройдет в закрытом для СМИ формате.

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

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Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн
09 июля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Певица Алсу продаёт пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в центре Москвы за 299 миллионов рублей. Об этом пишет Life.ru.
Согласно сообщению, пятикомнатную квартиру Алсу подарили родители на её совершеннолетие. Площадь жилья составляет 247 квадратных метров. В квартире есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, а также кабинет, гардероб и сауна.

Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в конце мая текущего года. Слухи о том, что в семье певицы не все ладно появились еще в прошлом году, однако Алсу старалась избегать комментариев на эту тему.

В СМИ разлад в семье артистки связывают с возможными изменами супруга. В частности, в крахе ее брака некоторые представители шоу-бизнеса обвиняют модель Анастасию Решетову.

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#сми
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#шоу
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«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве
09 июля 2024, 14:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала бывшая Примадонна. Свой комментарий она снабдила фотографией с окровавленным ребёнком на руках у женщины.

Днём 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что под ракетный удар попала городская детская больница «Охматдет» и обвинила в происшедшем Россию. В министерстве обороны РФ назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты украинской ПВО в здание на территории больницы подтверждают свидетели. Она также добавила, что Украина намеренно использует сугубо гражданские объекты в военных целях, а потом «обвиняет Москву в убийстве детей», забывая, например, об Аллее Ангелов в Донецке. Спикер российского МИД напомнила, что неподалёку от больницы размещены военный завод «Артём», объекты Минобороны Украины и склады ВСУ.

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Представитель Каневского опровергла слухи о серьёзном заболевании телеведущего
09 июля 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Представитель Леонида Каневского сообщила об отсутствии опухоли у телеведущего.
Как передаёт RT, слухи о якобы выявленном злокачественном новообразовании у Каневского являются ложными, подчеркнула представитель артиста.

А в Кузбассе врачи областной больницы им. Беляева спасли жизнь молодой мамы из Анжеро-Судженска, которая в марте попала к ним в критическом состоянии.

«Вы спасли жизнь моей жене, благодаря вам она сейчас живет, радует нас и самое главное, она снова видит своего маленького сына, который так долго ждал ее. Спасибо за Ваш профессионализм, за то, что когда-то вы решились выбрать эту непростую профессию! Спасибо от нашей семьи!» — приводит «Сiбдепо» слова благодарности мужа молодой женщины, адресованные медикам.

Ранее в подмосковном Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения.

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#врачи
#жизнь
#женщины
#семьи
#больницы
#артист
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«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой
Мать Тимати Симона объяснила, что ей не нужно обсуждать чужие проблемы
09 июля 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона прокомментировала скандал, связанный с моделью Анастасией Решетовой, которую винят в том, что распалась семья певицы Алсу.
«Мне хватает своих проблем, зачем мне обсуждать чужие?!» — сказала Симона.

По предположениям пользователей, Тимати и Решетова расстались из-за матери исполнителя. Публика считала, что та недолюбливала Решетову, потому что девушка когда-то увела Юнусова у звезды подиума Алены Шишковой.

Сейчас Решетова считается разлучницей и ее обвиняют чуть ли не во всех бедах и грехах. По мнению известного психолога Вероники Степановой, Решетова является эскортницей. По крайней мере специалист назвала модель именно так. Решетова подала заявление в полицию.

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Наркотики с 4 лет и аутизм: Почему все считают, что Кортни Лав убила Курта Кобейна
Вдове лидера Nirvana Кортни Лав исполнилось 60 лет
09 июля 2024, 13:05

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

9 июля свой день рождения отмечает одна из самых ярких звёзд 90-х — Корни Лав. Певица знаменита ​не только своей карьерой в музыке, но и браком с легендой рока Куртом Кобейном.
Подробнее о наркозависимости Лав, начале музыкальной карьеры и жизни после смерти Кобейна расскажет редакция «Радио 1».

Детство Лав


Кортни Мишель Харрисон родилась 9 июля 1964 года в семье Хэнка Харрисона и Линды Кэрролл, в эпицентре хиппи-культуры – Сан-Франциско. В доме семьи часто собиралось много друзей родителей, которые употребляли не только алкоголь, но и запрещённые вещества. Когда мать Кортни подала на развод, то сообщила суду, что Хэнк дал попробовать дочери ЛСД, когда ей было всего 4 года. После этого мужчину лишили родительский прав.

После развода Линда с дочерью переехали в одну из коммун хиппи, где женщина вышла замуж во второй раз. Новому мужу мать Кортни родила ещё двух девочек. Женщина выносила и мальчика, но он быстро скончался от врождённого порока сердца.

Брак Линды и её нового супруга продлился недолго, после чего она забрала дочерей и перебралась с ними в Новую Зеландию.

Учёба в школе была сложной для Кортни. Несмотря на талант, который отмечали все педагоги, Лав с детства страдала лёгкой формой аутизма, которая заметно усложняла для неё коммуникацию со сверстниками.

14-летнюю Кортни отправили назад в Штаты, к приёмному отцу, где спустя недолгое время она попалась на краже футболки. Подростка отправили в исправительную колонию для малолетних, после освобождения из которой Лав принялась работать. Она перепробовала множество профессий, от стриптизёрши до официантки, пока не решила сосредоточиться на искусстве.

Старт карьеры Лав


Кортни Харрисон сменила свою фамилию на Лав (Love — в переводе с английского — любовь) и решила попробовать себя на актёрском поприще. В 1985 году она пришла на кастинг Алекса Кокса, который снимал фильм о жизни Сида Вишеза, басиста группы Sex Pistols, девушка пришла на кастинг, мечтая о роли возлюбленной гитариста, Нэнси. К её разочарованию, ей доверили сыграть лишь Гретхен, подружку главной героини.

Зато в следующей своей картине «Прямо в ад» Кокс предложил Кортни главную женскую роль – Велму. После она даже побывала в ток-шоу Энди Уорхола как восходящая звезда кинематографа.

Однако работа актрисы быстро наскучила Лав, и она решила попробовать себя в музыке.

Карьера Лав в музыке


В 1982 году Лав посетила концерт тогда еще начинающей группы Faith No More и даже попробовала себя в качестве вокалистки, но после записи чернового материала получила отказ. Неудачный опыт стал топливом для её собственного проекта Pagan Babies.

Только в 1989 году Лав почувствовала в себе силы на новый рывок и дала объявление о поиске музыкантов для создания рок-группы, которая получила название Hole («Дыра») и стала её главным музыкальным проектом.

Продюсером первого альбома стала басистка главной группы американского андеграунда тех лет Sonic Youth Ким Гордон, критики встретили коллектив благоприятно. Из-за сильного феминистского подтекста Hole часто ассоциировали с движением Riot Grrrl, однако Лав отрицала эту связь. Группа пела о главных женских проблемах — материнство, депрессия, роды, насилие.

Кортни Лав четыре раза номинировали на премию «Грэмми».

Знакомство Кортни Лав и Курта Кобейна


12 января 1990 года Кортни Лав пришла в один из клубов Портленда, где в тот день выступала еще малоизвестная группа Nirvana. Она пересеклась с Кобейном возле сцены и заявила о его сходстве с солистом группы Soul Asylum. По слухам, это сравнение сильно оскорбило Кобейна. Он оттолкнул от себя Кортни, после чего между ними завязалась драка на полу. Так началась история любви короля и королевы рок-музыки.

После этого конфликта общение музыкантов оборвалось, однако год спустя Лав узнала от барабанщика Nirvana, что Кобейн спрашивал он ней. Тогда она решила действовать и отправила ему примирительный презент — коробку в форме сердца. Многие, кстати, считают, что именно это послужило вдохновением для культовой песни Heart-Shaped Box, однако сам музыкант это отрицает.

Отношения Лав и Кортни развивались очень быстро. Они были безумно влюблены друг в друга, могли болтать по телефону часами. Позже Курт признался, что хотел побыть холостяком чуть дольше, однако любовь к Кортни заставила его завязать со свободными отношениями.

Свободные отношения пары закончились в 1992 году, когда Лав узнала, что беременна. Тогда Курт и Кортни решили пожениться. Сделали они это по-хулигански красиво, как и подобает главным бунтарям 90-х. Он – в своей любимой клетчатой пижаме, а она – в платье актрисы Фрэнсис Фармер, от творчества которой оба фанатели.

18 августа 1992 года у звёздной пары родилась дочь Фрэнсис.

Отношения между супругами начали портиться из-за зависимости от запрещённых веществ.

Наркотическая зависимость Лав и Кобейна


Как мы говорили ранее, первые наркотики Кортни попробовала в возрасте четырёх лет. Во взрослой жизни девушка неоднократно признавалась, что действительно страдает от наркотической зависимости.

Не стоит забывать, что девизом того времени была фраза — «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Лав и Кобейн, как главные звёзды эпохи, следовали этому правилу. После рождения дочери у пары даже едва не отобрали детей, когда Кортни призналась, что употребляла вещества будучи беременной. Позже она уточнила, что на тот момент ещё не знала о своём положении.

В марте 1994 года Курт во время своего европейского тура заболел бронхитом. Кортни полетела к мужу в Рим, где обнаружила его без сознания в номере отеля. Позже стало известно, что у музыканта произошла передозировка снотворным, которое он запивал шампанским.

После ещё нескольких подобных инцидентов Лав заставила Кобейна отправиться в реабилитационную клинику, откуда он сбежал. Семье не удалось найти музыканта самостоятельно, поэтому Лав заблокировала его карты и наняла детектива.

Позднее именно этот детектив стал одним из главных сторонников версии об убийстве музыканта. Среди его аргументов было то, что Кобейн не мог справиться с ружьем с тем количеством героина, которое было в его крови на момент смерти, контраст последних строчек предсмертной записки с ее основным содержанием, а также отсутствие отпечатков пальцев на ружье.

Он выдвинул версию о том, что Лав сама заказала убийство мужа, испугавшись развода, документы на который музыкант начал оформлять незадолго до смерти. Если бы он завершил процедуры вовремя, доля Кортни в наследстве уменьшилась бы с 30 миллионов до одного.

Жизнь Лав после смерти Курта


Спустя четыре дня после смерти Кобейна группа Лав выпустила альбом «Live through this», разорвавший все чарты и полюбившийся как слушателям, так и критикам. Фанатов Кортни продолжила радовать не только музыкой, но и новыми скандалами. В начале 00-х суд обязал её пройти курсы по управлению гневом, а в 2004 году Лав попала в психиатрическую клинику после попытки суицида. Звезда стала часто появляться в состоянии наркотического опьянения на публике, и в 2006 году она принудительно прошла курс лечения. Сама певица признавалась, что с 2007 года не употребляла запрещенные препараты.

Кортни Лав сегодня


9 июля 2024 года Кортни Лав исполнилось 60 лет. Она живёт достаточно закрыто, больше не демонстрируя бунтарского поведения и эпатажных выходок. Сама она заявляет, что больше не употребляет наркотических веществ. 32-летняя дочь звёздной пары Фрэнсис занимается изобразительным искусством, музыкой, а в 2015 году она стала продюсером документального фильма «Курт Кобейн: Чертов монтаж».

«Кортни, никогда не сдавайся, для Фрэнсис. Я люблю тебя», — писал Кобейн в своей предсмертной записке.

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Абьюз, конкуренция, зависть: Психолог раскрыла, как суд Прилучных повлияет на детей
Психолог Кардиакос раскрыла, как суд Прилучных повлияет на психику их детей
09 июля 2024, 11:25

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, в жизни каждого из супругов произошли серьезные изменения, но они до сих пор не могут друг друга простить и жить спокойно.
Прилучный подал в суд, чтобы забрать детей у Агаты. Теперь 29 августа 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию вызовут на слушание для того, чтобы они сами сказали, с кем из родителей хотят жить.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.

«Нельзя забывать, что есть наши взрослые дела, где ребенок никак не виноват и не участвует. Не стоит его назначать решителем взрослых судеб: ты реши, ты скажи. Договоритесь взрослыми, обсудите и принесите это решение ребенку», — сказала психолог.

Также специалист рассказала, как публичные «дележки» родителей могут сказаться на психике детей.
«Во-первых, они видят ситуацию как изнутри, так и внешне. Для них это про то, что любую информацию можно пересказать, переиначить, где-то перевернуть. Такие публичные дебаты, выходящие за рамки дома, взращивают некоторую форму манипулятивности. Мы не говорим, плохо это или хорошо, но такая форма есть», — объяснила эксперт.

Она добавила, что также в подобных семья происходит процесс триангуляции, когда послание идет не напрямую, а через посредников. И это становится причиной для повышения тревожности у детей.

«То есть Агата Павлу не напрямую говорит то, что хочет, а усиляет свое действие через ребенка. Строит некий треугольник: детям плохо, а ты посмотри на детей, а ты скажи им. Дети становятся центром треугольника, а это плохо, потому что они на себя начинают брать взрослые роли, которые им абсолютно не по возрасту. То есть они начинают быть в ответе за взрослое счастье. Что передать, что не так передал? Они становятся в центре интриги и порой думают, что если они что-то не так передадут, то кому-то из родителей будет плохо. Во-первых, дети еще психически не могут нести такую ответственность, а во-вторых, нарушается иерархия, потому что родитель стоит выше ребенка, а в таких ситуациях все меняется», — объяснила специалист.

По словам психолога, одним из трудных возрастов для развода является возраст школьников от 6 до 12 лет, потому что именно в этот момент дети себя проявляют и становятся либо проявленными, усердными, сконцентрированными, либо наоборот. В этом возрасте дети создают для себя примеры, рисуют для себя кумиров.

«Если у детей есть родители, которые демонстративно все решают, то скорее всего этот ребенок будет склонен к истерикам и демонстративному поведению, потому что родитель истероидно, громко, демонстративно себя защищает. Дети могут брать внутрь себя подобные роли поведения. Может развиться конкуренция и зависть, потому что дети видят конкурирующих родителей. Когда мы говорим о прилюдных разборках, то это воспитывает конкуренцию и абьюзивные нотки, отсутствие безопасности и ясности», — заключила психолог.

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