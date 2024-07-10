Блогеры Валерия и Артём Чекалины официально развелись

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгнут судом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
У экс-супругов трое совместных детей. Согласно информации Mash, общие дети останутся жить с Валерией, но также будут проводить половину времени с отцом. Пара прописала данное условие в соглашении.
Напомним, разлад в семье Чекалиных начался под конец их уголовного дела о неуплате налогов. Первой на развод подала Валерия. Артем и Валерия были вместе двенадцать лет.
Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга.
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Напомним, разлад в семье Чекалиных начался под конец их уголовного дела о неуплате налогов. Первой на развод подала Валерия. Артем и Валерия были вместе двенадцать лет.
Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга.
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Екатерина Коршунова