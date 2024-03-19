Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.
По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев. Судебное заседание назначено на 25 марта. Также сообщается, что блогерша завела роман со своим фитнес-тренера.
Валерия и Артём Чекалины сыграли свадьбу в 2012 году. У пары трое детей — 8-летние близнецы и 3-летний сын.
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По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев. Судебное заседание назначено на 25 марта. Также сообщается, что блогерша завела роман со своим фитнес-тренера.
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Евгения Парфентьева