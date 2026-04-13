Бритни Спирс оказалась в рехабе
Американская певица Бритни Спирс оказалась в реабилитационном центре. Об этом пишет журнал Rolling Stone.
Артистка поступила в учреждение после того, как ее арестовали 4 марта в округе Вентура, штат Калифорния, за вождение в нетрезвом виде. Она самостоятельно обратилась за помощью медиков.
Ранее представитель певицы назвал инцидент с арестом «прискорбным и недопустимым», отметив, что она намерена «предпринять правильные шаги и соблюдать закон». По его словам, близкие Спирс разработают план поддержки ее благополучия, а сыновья проведут с ней время. Следующее судебное заседание по делу должно состояться 4 мая.
В начале этого года артистка продала права на весь свой музыкальный каталог компании Primary Wave. В сделку вошли такие хиты, как «…Baby One More Time», «Oops!.. I Did It Again», «Toxic» и другие.
