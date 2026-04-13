Умерла легендарная болливудская исполнительница Аша Бхосле, записавшая свыше 12 тысяч закадровых песен
Легендарная певица Аша Бхосле скончалась на 93-м году жизни. Уникальный голос знаменитости вдохнул жизнь в бесчисленные картины — её вокал определял звучание Болливуда на протяжении поколений. Об этом пишет издание BBC News.
Карьера артистки длилась более 80 лет и включала свыше 12 тысяч закадровых песен для индийских фильмов. Пик популярности Бхосле пришёлся на 50-е и 60-е годы. Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал покойную звезду одним из самых знаковых и разносторонних голосов, которые когда-либо знала Индия.
Знаменитость родилась 8 сентября 1933 года в небольшой деревне района Сангли (штат Махараштра) в музыкальной семье певца и актёра Динаната Мангешкара. Она начала выступать ещё в детстве.
В 16 лет юная исполнительница покинула дом, уйдя с 30-летним Ганпатрао Бхосле, с которым связала себя узами брака вопреки желанию родителей. Прожив вместе более десяти лет, пара разошлась в 1960 году — за это время у них родилось трое детей. После расставания Аша возобновила активную музыкальную карьеру. В 1980 году она вышла замуж во второй раз — за композитора Рахула Дева Бурмана, который был моложе её на шесть лет.
Семье певицы сообщили о её смерти в воскресенье, 12 апреля. Согласно материалу, она скончалась в больнице Breach Candy, куда Бхосле доставили незадолго до этого — у артистки случился сердечный приступ. По информации The Times of India, церемония прощания со звездой запланирована в Мумбаи. Ее похороны пройдут с государственными почестями.
