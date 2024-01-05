Бритни Спирс пообещала больше никогда не возвращаться в музыку

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Американская поп-звезда Бритни Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Об этом сообщает издание «Афиша» со ссылкой на соцсети исполнительницы.
«Все проясню: большинство новостей — это мусор!!! Вокруг говорят, что я обращаюсь к случайным людям и пишу новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!! <...> За последние два года я написала более 20 песен для других людей!!! Я — гострайтер, и мне это очень нравится!!!», — отметила Спирс (орфография сохранена).Ранее газета The US Sun и издание Page Six сообщали, что предложения написать песни для альбома-возвращения артистки получили Charli XCX и Джулия Майклс.
16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.
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