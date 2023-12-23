Звезду Голливуда едва не убила его же соседка

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Звезда Голливуда, американский актёр Чарли Шин (настоящее имя — Карлос Эстевес), подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ. По данным полицейских, на Шина напала его же собственная соседка, попытавшаяся задушить артиста.
«Соседка Чарли <...> ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук <...> Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его <...> а затем вернулась к себе домой», — цитирует TMZ слова представителей лос-анджелесской полиции.Сейчас 47-летняя женщина уже задержана правоохранителями. Установлена, что до этого инцидента она облила автомобиль звезды какой-то липкой жидкостью, а также выбросила мусор прямо перед его домом.
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