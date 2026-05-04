«Увы, она другому отдана…»: Киркоров раскрыл, на ком бы хотел жениться
Филипп Киркоров хотел жениться на певице Севиль
В 59 лет Филипп Киркоров чувствует себя одиноким в своей просторной резиденции на Москве-реке и признаётся, что мечтает о женской заботе. Идеальной кандидатурой на роль спутницы жизни он назвал певицу Севиль.
В интервью Лере Кудрявцевой артист рассказал, что они познакомились на шоу «Маска», где исполнительница выступала в образе Енота. Король эстрады был настолько очарованным, что преподнёс ей кольцо, а также, по словам самой артистки, букет жёлтых тюльпанов. Правда, избранница призналась, что предпочла бы получить такие знаки внимания от своего мужа.
«Лучше я пока не встретил. Меня покорили ее талант, красота, душевные качества. Но, увы, она другому отдана…» — добавил Филипп Бедросович.
Ранее Киркоров подарил дочери дорогой браслет.