«Буду удалять»: Жена Соколовского рассказала, что стало с её губами после инъекций

Ангелина Суркова заявила, что удалит гель из губ из-за миграции

Влад Соколовский и Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @vs20)

26-летняя жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова сообщила, что планирует обратиться к косметологу для удаления геля из губ. Об этом она рассказала в своём блоге.





Девушка объяснила, что стало причиной такого решения.

«Я скоро пойду удалять губы. У меня мигрировал гель. Первый раз я делала губы очень давно, лет в 17-18. Гель мигрировал и выходит за контуры губ, его надо удалять», — заявила Суркова.

«Я понимаю, что сейчас не нравлюсь большому количеству своей аудитории. Я своё тело не считаю эталонным, но я восхищаюсь каждой женщиной, независимо от её веса», — поделилась певица.