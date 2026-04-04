«Буду удалять»: Жена Соколовского рассказала, что стало с её губами после инъекций
Ангелина Суркова заявила, что удалит гель из губ из-за миграции
26-летняя жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова сообщила, что планирует обратиться к косметологу для удаления геля из губ. Об этом она рассказала в своём блоге.
Девушка объяснила, что стало причиной такого решения.
«Я скоро пойду удалять губы. У меня мигрировал гель. Первый раз я делала губы очень давно, лет в 17-18. Гель мигрировал и выходит за контуры губ, его надо удалять», — заявила Суркова.Ангелина добавила, что хотела бы увидеть свои натуральные губы, тем более что от природы нижняя губа у неё была пухлой. Кроме того, блогер высказалась о критике в свой адрес: её часто называют слишком худой.
«Я понимаю, что сейчас не нравлюсь большому количеству своей аудитории. Я своё тело не считаю эталонным, но я восхищаюсь каждой женщиной, независимо от её веса», — поделилась певица.Она ответила, что комфортно чувствует себя при своём весе и «разрешает» себе быть такой.