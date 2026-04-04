Лиза Моряк рассказала, как Ляйсан Утяшева догадалась о её беременности
Актриса Лиза Моряк, которая находится на третьем месяце беременности, рассказала о реакции близких и своих необычных пищевых пристрастиях. По её словам, родители «выпали в осадок», когда узнали, что это случилось так скоро. Об этом сообщает Peopleltalk.
Лиза признаётся: эта беременность отличается странными гастрономическими предпочтениями. Она ест сырые шампиньоны, тыкву, кабачки и по утрам пьёт рассол, при этом скрывает это от домашних.
«Я как сыроед, ничего не могу с собой поделать», — смеётся актриса.Первыми о беременности на минимальном сроке узнали Павел Воля и Ляйсан Утяшева — они отдыхали вместе в Дубае. Елизавете резко запахло капустой, её «переклинило», и Ляйсан сразу всё поняла.
«Несмотря на то, что я актриса, не смогла сыграть», — призналась Моряк.Сейчас возлюбленная Сарика Андреасяна чувствует себя лучше, чем во вторую беременность, и практически не переживает благодаря опыту.