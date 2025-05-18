Бьянка Цензори в провокационном наряде прогулялась по фермерскому рынку в Испании

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
Бьянка Цензори составила откровенный образ для похода на фермерский рынок в Испании, чем шокировала общественность.
На сегодняшний день скандальный рэпер и его жена отдыхают в Испании. Они остановились на вилле на Майорке. Супруги быстро освоились на курорте: они ходят за покупками по местным лавкам.
Недавно Бьянку заметили на рынке в абсолютно прозрачном топе, под которым у нее не оказалось бра. Очевидцы остались в шоке от выхода избранницы музыканта. Самого Канье Уэста не смущало повышенное внимание к его спутнице.
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Недавно Бьянку заметили на рынке в абсолютно прозрачном топе, под которым у нее не оказалось бра. Очевидцы остались в шоке от выхода избранницы музыканта. Самого Канье Уэста не смущало повышенное внимание к его спутнице.
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Екатерина Коршунова