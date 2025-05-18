Невеста Патрика Шварценеггера рассказала, когда они поженятся

Фото: iStock/Виктор Высоцкий
Невеста Патрика Шварценеггера Эбби Чемпион рассказала, когда они поженятся. Об этом пишет британский журнал HELLO!
Приготовления к свадьбе, отложенные из-за съемок Патрика Шварценеггера в сериале «Белый лотос» возобновлены. Недавно в разговоре с друзьями 28-летняя модель подтвердила, что до торжественной церемонии, которая пройдет в США, остались считанные недели.
Согласно информации источника, влюбленные взволнованы из-за предстоящего торжественного события. Патрик и Эбби вместе уже 10 лет. В декабре 2023 года пара объявила о своей помолвке.
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Согласно информации источника, влюбленные взволнованы из-за предстоящего торжественного события. Патрик и Эбби вместе уже 10 лет. В декабре 2023 года пара объявила о своей помолвке.
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Екатерина Коршунова