«Да, она выглядит как проститутка»: экс-жена Славы Комиссаренко рассказала о сексе за деньги и насилии в семье

Юлия Шашкова (Фото: соцсети)
Раньше юморист и экс-резидент Comedy Club Слава Комиссаренко был популярен сразу в двух странах. Свой юмористический путь мужчина начинал в Белоруссии, но в скором времени перебрался в РФ. Здесь он приобрел популярность и большие деньги.
В 2020 году Комиссаренко выразил поддержку протестному движению против президента Белоруссии Александра Лукашенко, а потом он начал активно шутить о случившемся, высмеивая ситуацию. После таких действий на родину он не мог вернуться, так как его привлекли бы к ответственности по нескольким статьям.
Потом потерявший все контакты на родине Комиссаренко стал заводить странные знакомства и сам не понял, как в его ближайшем окружении оказалась дама легкого поведения.
Уже после того, как Комиссаренко публично осудил спецоперацию, товарищи из юмористической среды перестали поддерживать с ним контакт, а жена-эскортница на долгий период стала для него самым близким человеком.
Слава Комиссаренко (Фото: соцсети)
Спустя несколько месяцев после заключения брака в Европе истина о возлюбленной артиста стала известна общественности.
27-летняя Юлия Шашкова сначала представлялась моделью. Потом оказалось, что в социальных сетях фотографии интимного характера.
Особо откровенные кадры шатенка без стыда выкладывала на приватных сайтах, а иногда подрабатывала и вебкам-моделью.
Уже в то время артист предпочел заявить, что о темном прошлом своей избранницы он не знал. А если бы даже и знал, то точно не стал портить себе репутацию такими отношениями.
Экс-участник StandUp отметил, что он узнал о темном прошлом Юлии в Сети, испытал унижение. Но когда Комиссаренко открыто спросил об этом у возлюбленной, когда у них был медовый месяц. Комик подчеркнул, что девушка соврала, чем, фактически, свела на нет все его попытки наладить отношения.
Разводилась пара с громким скандалом. Случившееся обсуждали и коллеги Комиссаренко, и публики, и даже психологи.
Однако отменять гастроли он не стал. Комиссаренко тогда запланировал большой тур по Европе. Билеты на все концерты раскупили сразу после начала продаж. Слава принял решение не подводить публику и впервые после случившегося вышел на сцену в Вене.
Там артист со сцены рассказал о наболевшем, поделившись, что его сердце было разбито, а модель обманывала его с самого момента знакомства.
Через некоторое время артист рассказал, что большего предательства и представить было сложно. Якобы Юлия его обвела вокруг пальца, чтобы завладеть его имуществом.
В годовщину скандала Шашкова дала откровенное интервью. В нем она объявила, что Слава нагло врал, уверяя, что стал жертвой модели. В реальности же Комиссаренко выставил себя жертвой с целью обратить все внимание публики на себя.
Юлия Шашкова (Фото: соцсети)
Вебкам и проблема в семье
Юлия Шашкова подтвердила, что занималась вебкамом, но лишь две недели.
Еще модель трудилась в массажном салоне с эротическим уклоном. Однако на работу в этой сфере ее подтолкнула не меркантильность, а глубокая психологическая травма, о которой Комиссаренко знал и пользовался этой информацией в своих целях.
В беседе с Татьяной Мингалимовой Юлия впервые поделилась, что в реальности она скрывала. Оказалось, что выставлявший себя жертвой обмана Слава в реальности был прекрасно осведомлен о темном прошлом модели. Еще выяснилось, что юморист был одним из первых, кому девушка рассказала правду.
Юлия поделилась со Славой, что в детстве она была жертвой насилия и иным зверствам от своего отчима. Однако комик то ли принял откровения за шутку, то ли подумал, что избранница играется с ним.
Девушке было страшно оставаться с близкими, так как они жестоко обращались с ней. В особенности отчим.
Некоторое время Юлия пыталась искать поддержку у родного отца. Сначала он проявлял к дочке заботу, но потом проблемы усугубились, начались нервные срывы.
Вот уже более двух лет Юлия ходит к психологу. Это помогло Шашковой начать делиться правдой. Выяснилось, что отец совершал в отношении тогда еще несовершеннолетней девочки опасные действия. Слава об этом знал, но ни к чему не прислушался.
Юлия Шашкова (Фото: соцсети)
Побои и насилие от отчима сильно сказались на здоровье Шашковой. В интервью с Мингалимовой Юлия созналась, что ей было страшно умереть от голода и поэтому девушка искала разные способы подняться со дна.
Изначально Шашкова активно трудился в массажном салоне, где в иногда соглашалась на приватные услуги. Когда девушка заработала достаточно денег, Юлия уволилась, а потом она занялась бизнесом.
В приват, как рассказала Шашкова, ее привели старые травмы. Еще в периоды, когда Юлии были нужны деньги, она подавляла свою психологическую боль, стараясь найти в откровенных беседах и фотографиях родственную душу.
Встреча с юмористом, по словам модели, подтолкнула ее к переосмыслению. Юлия приняла решение во что бы то ни стало завоевать доверие Славы и поделилась с ним сокровенным. Шашкова и не думала, что Комиссаренко может вонзить ей навредить.
Шашкова сейчас
Шашкова призналась, что они с Комиссаренко много раз вели приватные беседы.
Однако было и что-то, о чем Юлия, как она сама призналась, смолчала. Она полагает, что ошиблась в том, что не раскрыла все как на духу с порога.
В настоящий момент Шашкова живет на те накопления, которые у нее были до брака с Комиссаренко. Шашкова не хочет возвращаться на Украину, но и к Славе возвращаться не собирается.
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Потом потерявший все контакты на родине Комиссаренко стал заводить странные знакомства и сам не понял, как в его ближайшем окружении оказалась дама легкого поведения.
Уже после того, как Комиссаренко публично осудил спецоперацию, товарищи из юмористической среды перестали поддерживать с ним контакт, а жена-эскортница на долгий период стала для него самым близким человеком.
Слава Комиссаренко (Фото: соцсети)
Громкий скандал
Спустя несколько месяцев после заключения брака в Европе истина о возлюбленной артиста стала известна общественности.
27-летняя Юлия Шашкова сначала представлялась моделью. Потом оказалось, что в социальных сетях фотографии интимного характера.
Особо откровенные кадры шатенка без стыда выкладывала на приватных сайтах, а иногда подрабатывала и вебкам-моделью.
Уже в то время артист предпочел заявить, что о темном прошлом своей избранницы он не знал. А если бы даже и знал, то точно не стал портить себе репутацию такими отношениями.
Экс-участник StandUp отметил, что он узнал о темном прошлом Юлии в Сети, испытал унижение. Но когда Комиссаренко открыто спросил об этом у возлюбленной, когда у них был медовый месяц. Комик подчеркнул, что девушка соврала, чем, фактически, свела на нет все его попытки наладить отношения.
«В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — говорил тогда Комиссаренко.
Разводилась пара с громким скандалом. Случившееся обсуждали и коллеги Комиссаренко, и публики, и даже психологи.
Однако отменять гастроли он не стал. Комиссаренко тогда запланировал большой тур по Европе. Билеты на все концерты раскупили сразу после начала продаж. Слава принял решение не подводить публику и впервые после случившегося вышел на сцену в Вене.
«Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», — шутил Комиссаренко.
Там артист со сцены рассказал о наболевшем, поделившись, что его сердце было разбито, а модель обманывала его с самого момента знакомства.
Через некоторое время артист рассказал, что большего предательства и представить было сложно. Якобы Юлия его обвела вокруг пальца, чтобы завладеть его имуществом.
В годовщину скандала Шашкова дала откровенное интервью. В нем она объявила, что Слава нагло врал, уверяя, что стал жертвой модели. В реальности же Комиссаренко выставил себя жертвой с целью обратить все внимание публики на себя.
Юлия Шашкова (Фото: соцсети)
Вебкам и проблема в семье
Юлия Шашкова подтвердила, что занималась вебкамом, но лишь две недели.
Еще модель трудилась в массажном салоне с эротическим уклоном. Однако на работу в этой сфере ее подтолкнула не меркантильность, а глубокая психологическая травма, о которой Комиссаренко знал и пользовался этой информацией в своих целях.
В беседе с Татьяной Мингалимовой Юлия впервые поделилась, что в реальности она скрывала. Оказалось, что выставлявший себя жертвой обмана Слава в реальности был прекрасно осведомлен о темном прошлом модели. Еще выяснилось, что юморист был одним из первых, кому девушка рассказала правду.
Юлия поделилась со Славой, что в детстве она была жертвой насилия и иным зверствам от своего отчима. Однако комик то ли принял откровения за шутку, то ли подумал, что избранница играется с ним.
«Мать и отчим были агрессивными. Они не могли держать в себе злость, ненависть к собственному ребенку, к этому миру. Это то, что я ощущала постоянно. Я сбегала из дома», — говорила Юлия.
Девушке было страшно оставаться с близкими, так как они жестоко обращались с ней. В особенности отчим.
«Он выбивал мне зубы, бил дубиной так, что я не могла ходить. Помню, у бабушки лежала. Она обрабатывала мои синие ноги», — говорила Юлия.
Некоторое время Юлия пыталась искать поддержку у родного отца. Сначала он проявлял к дочке заботу, но потом проблемы усугубились, начались нервные срывы.
Вот уже более двух лет Юлия ходит к психологу. Это помогло Шашковой начать делиться правдой. Выяснилось, что отец совершал в отношении тогда еще несовершеннолетней девочки опасные действия. Слава об этом знал, но ни к чему не прислушался.
Юлия Шашкова (Фото: соцсети)
Работа в массажном салоне и приватные услуги
Побои и насилие от отчима сильно сказались на здоровье Шашковой. В интервью с Мингалимовой Юлия созналась, что ей было страшно умереть от голода и поэтому девушка искала разные способы подняться со дна.
Изначально Шашкова активно трудился в массажном салоне, где в иногда соглашалась на приватные услуги. Когда девушка заработала достаточно денег, Юлия уволилась, а потом она занялась бизнесом.
В приват, как рассказала Шашкова, ее привели старые травмы. Еще в периоды, когда Юлии были нужны деньги, она подавляла свою психологическую боль, стараясь найти в откровенных беседах и фотографиях родственную душу.
Встреча с юмористом, по словам модели, подтолкнула ее к переосмыслению. Юлия приняла решение во что бы то ни стало завоевать доверие Славы и поделилась с ним сокровенным. Шашкова и не думала, что Комиссаренко может вонзить ей навредить.
«Я сейчас держусь, но, когда рассказываю об этом психотерапевту или близким людям, во мне все еще сильны эмоции. Это ужасно во всех смыслах. Ужасно, что такие люди живут в реальности. <…> Я хочу сказать больше, что… Конечно, я никогда не была на его стороне. Об этом даже речи не может быть. Он мне испортил психику настолько, особенно в отношении… мужчин, в отношении сексуальности, что…», — рассказала Юлия.
Шашкова сейчас
Шашкова призналась, что они с Комиссаренко много раз вели приватные беседы.
Однако было и что-то, о чем Юлия, как она сама призналась, смолчала. Она полагает, что ошиблась в том, что не раскрыла все как на духу с порога.
«Когда фотки слили, он у меня спросил, не видя еще снимков: «Почему они так пишут? Что это такое?» Я ответила: «Не знаю». Но не потому что не хочу говорить, а потому что люди постоянно пишут: «Да, она выглядит как проститутка». Я решила, что это опять какой-то дурак написал. Но по факту получается, что да… Говорю, как есть. Считаю, что солгала, да», — отметила бывшая супруга комика.
В настоящий момент Шашкова живет на те накопления, которые у нее были до брака с Комиссаренко. Шашкова не хочет возвращаться на Украину, но и к Славе возвращаться не собирается.
«Скажем так, у меня есть определенные деньги на моих счетах, на каких-то там криптовалютах… У меня был прекрасный муж. Это максимум, что я могу сказать по этому поводу», — рассказала она.
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