«Мало кто знает про ребёнка»: тайный наследник Малахова и Собчак, роман с замужними и богатыми. Бурная жизнь телеведущего

Андрей Малахов (Фото: соцсети)
Андрей Малахов — популярный телеведущий и шоумен, который известен не только своими рейтинговыми проектами, но и особым вниманием к женщинам. Андрей достиг невероятных высот в телевизионной индустрии, но его личная жизнь долгое время оставалась неустроенной.
О скандальных романах шоумена российского телевидения читайте в материале «Радио 1».
Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Уже давно известно, что у Малахова есть определённый образ женщин, который он предпочитает. Однако он и не пытался это скрывать. Телеведущий даже издал книгу под названием «Мои любимые блондинки», что говорит само за себя. Впрочем, из-за этой пылкой любви к блондинкам Малахову частенько приписывали романы с разными певицами, моделями, телеведущими и журналистками.
На расцвете своей карьеры в Москве Андрей Малахов встречался со студенткой из Швеции по имени Лиза. Они были вместе и строили планы на будущее. Но девушка, которая была старше Андрея на 13 лет, стремилась вернуться на свою родину, а Андрей мечтал о карьере в столице. Лиза всё же возвратилась в Швецию, но спустя некоторое время решила свести счёты с жизнью. Ведущий долго не мог смириться с этой утратой.
Андрей Малахов и Марина Кузьмина (Фото: соцсети)
Роман шоумена с Мариной Кузьминой в начале нулевых наделал много шума. Женщина была сказочно богата и являлась президентом компании, занимающейся добычей металлургического сырья на международном рынке. Стоит отметить, что у пары тоже была значительная разница в возрасте, но Андрея это не смущало.
Кузьмина задаривала известного ведущего дорогими подарками, организовывала романтические путешествия в разные страны, открывая для него мир роскоши и богатства. Андрею лишь оставалось смиряться с её эксцентричными выходками и испытывать недовольство от жизни «за чужой счёт».
Роман закончился стремительно, как и все, что было в жизни Марины. Знаменитый ведущий объяснил их разрыв тем, что женщина «не смогла его купить» и просто нашла ему замену в лице нового молоденького мальчика.
Совсем скоро, после расставания с богачкой Кузьминой Малахов влюбился в замужнюю и многодетную Маргариту Буряк. Эти отношения привели к грандиозному скандалу, который не освещали лишь самые ленивые СМИ. Однако их отношения так же быстро завершились, как и начались. Маргарита смогла сохранить свой брак, а Андрей продолжил проявлять внимание к другим блондинкам.
Ходили слухи о том, что Малахов крутит романы с дизайнером Еленой Ярмак и известным стилистом Анной Бурмистровой. Но больше всего обсуждался его роман с актрисой Еленой Кориковой, известной по роли в сериале «Бедная Настя». Все же их отношения не перешли в статус серьезных, а Елена, по слухам, рассталась с Малаховым, как только узнала о том, что он готов сделать ей предложение на церемонии «ТЭФИ».
В стороне не осталась и всеми известная блондинка Ксения Собчак. Говорили, что Андрей был влюблен в Ксению, их отношения были яркими, но недолгими. Однажды шоумен решил публично поздравить Собчак с днем рождения, чем всполошил общественность.
Андрей Малахов и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Информация о скрытом наследнике распространилась по всем средствам массовой информации, но выяснилось, что Малахов говорил не о реальном ребёнке, а об игрушечном. В 2009 году знаменитости снялись в телешоу «Ребёнок-робот», где они предстали перед зрителями в образе семейной пары.
Андрей Малахов с женой (Фото: соцсети)
После долгой холостяцкой жизни Малахов все же встретил ту, с которой захотел связать свою жизнь. Ей стала издатель журнала Elle (она же дочь президента медиагиганта Hearst Shkulev Виктора Шкулева) Наталья Шкулева. Их бракосочетание прошло в Версале в 2011 году, а в 2017-м на свет появился их первенец Александр. Если верить словам Малахова, в его семье царит полная идиллия.
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Любовь к блондинкам
Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Уже давно известно, что у Малахова есть определённый образ женщин, который он предпочитает. Однако он и не пытался это скрывать. Телеведущий даже издал книгу под названием «Мои любимые блондинки», что говорит само за себя. Впрочем, из-за этой пылкой любви к блондинкам Малахову частенько приписывали романы с разными певицами, моделями, телеведущими и журналистками.
Первые серьезные отношения со шведкой
На расцвете своей карьеры в Москве Андрей Малахов встречался со студенткой из Швеции по имени Лиза. Они были вместе и строили планы на будущее. Но девушка, которая была старше Андрея на 13 лет, стремилась вернуться на свою родину, а Андрей мечтал о карьере в столице. Лиза всё же возвратилась в Швецию, но спустя некоторое время решила свести счёты с жизнью. Ведущий долго не мог смириться с этой утратой.
Бизнес-леди Марина Кузьмина
Андрей Малахов и Марина Кузьмина (Фото: соцсети)
Роман шоумена с Мариной Кузьминой в начале нулевых наделал много шума. Женщина была сказочно богата и являлась президентом компании, занимающейся добычей металлургического сырья на международном рынке. Стоит отметить, что у пары тоже была значительная разница в возрасте, но Андрея это не смущало.
Кузьмина задаривала известного ведущего дорогими подарками, организовывала романтические путешествия в разные страны, открывая для него мир роскоши и богатства. Андрею лишь оставалось смиряться с её эксцентричными выходками и испытывать недовольство от жизни «за чужой счёт».
Роман закончился стремительно, как и все, что было в жизни Марины. Знаменитый ведущий объяснил их разрыв тем, что женщина «не смогла его купить» и просто нашла ему замену в лице нового молоденького мальчика.
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Замужняя и многодетная Буряк
Совсем скоро, после расставания с богачкой Кузьминой Малахов влюбился в замужнюю и многодетную Маргариту Буряк. Эти отношения привели к грандиозному скандалу, который не освещали лишь самые ленивые СМИ. Однако их отношения так же быстро завершились, как и начались. Маргарита смогла сохранить свой брак, а Андрей продолжил проявлять внимание к другим блондинкам.
Череда неудач в личной жизни
Андрей Малахов (Фото: соцсети)
Ходили слухи о том, что Малахов крутит романы с дизайнером Еленой Ярмак и известным стилистом Анной Бурмистровой. Но больше всего обсуждался его роман с актрисой Еленой Кориковой, известной по роли в сериале «Бедная Настя». Все же их отношения не перешли в статус серьезных, а Елена, по слухам, рассталась с Малаховым, как только узнала о том, что он готов сделать ей предложение на церемонии «ТЭФИ».
В стороне не осталась и всеми известная блондинка Ксения Собчак. Говорили, что Андрей был влюблен в Ксению, их отношения были яркими, но недолгими. Однажды шоумен решил публично поздравить Собчак с днем рождения, чем всполошил общественность.
«Ксюша! С юбилеем! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребёнка… P.S. Хорошо, что спустя столько лет мы улучшили наши родительские навыки», — заявил Малахов.
Андрей Малахов и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Информация о скрытом наследнике распространилась по всем средствам массовой информации, но выяснилось, что Малахов говорил не о реальном ребёнке, а об игрушечном. В 2009 году знаменитости снялись в телешоу «Ребёнок-робот», где они предстали перед зрителями в образе семейной пары.
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Долгожданная семья
Андрей Малахов с женой (Фото: соцсети)
После долгой холостяцкой жизни Малахов все же встретил ту, с которой захотел связать свою жизнь. Ей стала издатель журнала Elle (она же дочь президента медиагиганта Hearst Shkulev Виктора Шкулева) Наталья Шкулева. Их бракосочетание прошло в Версале в 2011 году, а в 2017-м на свет появился их первенец Александр. Если верить словам Малахова, в его семье царит полная идиллия.
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Елена Генералова