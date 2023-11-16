Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр Павел Деревянко заявил, что сам был обманут и отверг все обвинения в мошенничестве.
При этом, он отметил, что правоохранители знают об этом.
Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве. Так, по информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста.
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«Я был обманут. Все в моём окружении — мои близкие, мои друзья, родные — все всё это знают. <…> Конечно, с их стороны это уже агония просто. И совсем скоро все виновники получат по заслугам», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Деревянко.
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Мелисса Тимофеева