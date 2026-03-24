Десятая жена Бари Алибасова‑младшего подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу
Десятая жена Бари Алибасова‑младшего, Арина, подала иск о защите чести и достоинства. Девушка обвиняет мужа в том, что он утверждает, будто она страдает от наркозависимости. Об этом информируют Telegram-каналы.
Арина рассказала, что с 11 марта Бари‑младший не позволяет ей видеться с дочерью Эммой. Инспектор ПДН должен был организовать встречу на выходных, но этого не произошло. Мужчина говорит, что девушка лечилась от зависимости до их знакомства. Она опровергла эти обвинения.
В качестве доказательства Арина предоставила справку от наркологов и заключение экспертов о побоях, которые, по её словам, нанес муж. Бари‑младший настаивает, что никогда не поднимал руку на женщин. Она также сообщила, что ей отказали в возбуждении уголовного дела об избиении. Теперь Арина надеется на суд, который поможет разрешить эту ситуацию.
Читайте также: