«Нечего Наташку подставлять»: Соседов о тяжелом судействе перед финалом «Суперстара»

24 марта 2026, 13:43

Музкритик Соседов: участников «Суперстара» не должны судить ведущие

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал систему судейства в шоу «Суперстар».





В беседе с URA.RU он заявил, что ведущие не должны определять победителя, если финалисты набирают одинаковое количество баллов. По словам Соседова, действующие правила вызывают у него вопросы — в случае равного результата у двух или трех участников решающее слово остается за Наташей Королевой.





«Я бы тоже злился. И Наташу это напрягает: я ее понимаю. Лера сказала: «Да, мы должны сами решать. Нечего Наташку подставлять», — сказал собеседник.