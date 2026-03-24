«Нечего Наташку подставлять»: Соседов о тяжелом судействе перед финалом «Суперстара»
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал систему судейства в шоу «Суперстар».
В беседе с URA.RU он заявил, что ведущие не должны определять победителя, если финалисты набирают одинаковое количество баллов. По словам Соседова, действующие правила вызывают у него вопросы — в случае равного результата у двух или трех участников решающее слово остается за Наташей Королевой.
«Я бы тоже злился. И Наташу это напрягает: я ее понимаю. Лера сказала: «Да, мы должны сами решать. Нечего Наташку подставлять», — сказал собеседник.
Соседов добавил, что участники проекта болезненно воспринимают оценки, даже если внешне стараются показать обратное. По его мнению, практически каждый из них хочет победить, поэтому равнодушие к баллам часто бывает лишь демонстративным.