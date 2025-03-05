Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия

Диана Арбенина (Фото: Телеграм @darbenina)
Основатель и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина владела недвижимостью в США у неё было два дома в штате Джорджия, в престижном районе Тайби-Айленд, рядом с побережьем Атлантического океана. Оба особняка она продала через два года после покупки.
Информация об этих объектах сохранилась в публичном реестре недвижимости штата, сообщает издание Voice. Дома расположены неподалёку друг от друга. Один из них — двухэтажный особняк — был приобретён некоей Лорой Линкольн в 2017 году за 475 тысяч долларов. Однако цена на недвижимость во всём мире постоянно растёт, и в августе 2022 года Арбениной пришлось отдать за дом уже почти вдвое больше — 850 тысяч долларов. Внутри усадьбы есть три спальни, просторная гостиная, столовая и библиотека, имеется терраса и сад.
Уже в январе 2023 года Диана продала оба особняка в Тайби Айленд, при этом стоимость сделки в публичном реестре все участники сделки предпочли не указывать. Первый объект приобрело юрлицо Moby 014 Realty LLC. Второй дом купило еще одно юрлицо Twin 029 Realty LLC. Обе компании имеют один и тот же юридический адрес в Нью-Йорке, а изначально созданы были как раз в Джорджии (по утверждению портала «Страсти» — в Грузии - прим. ред.). Владеет ими некий Александр Тарелкин, проживающий в этом же штате.
Диана Арбенина (Фото: Телеграм @darbenina)
Диана была замужем за лидером группы «Зимовье зверей» Константином Арбениным. Брак продлился недолго, но артистка после развода оставила фамилию бывшего супруга. 4 февраля 2010 года певица и автор песен в клинике США родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. Отцом детей стал американский бизнесмен с русскими корнями. Летом прошлого года Арбенина рассказала, что отец ее детей ушел из жизни. По словам Дианы, он был очень хорошим человеком и до смерти поддерживал общение с сыном и дочерью.
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Уже в январе 2023 года Диана продала оба особняка в Тайби Айленд, при этом стоимость сделки в публичном реестре все участники сделки предпочли не указывать. Первый объект приобрело юрлицо Moby 014 Realty LLC. Второй дом купило еще одно юрлицо Twin 029 Realty LLC. Обе компании имеют один и тот же юридический адрес в Нью-Йорке, а изначально созданы были как раз в Джорджии (по утверждению портала «Страсти» — в Грузии - прим. ред.). Владеет ими некий Александр Тарелкин, проживающий в этом же штате.
Диана Арбенина (Фото: Телеграм @darbenina)
Диана была замужем за лидером группы «Зимовье зверей» Константином Арбениным. Брак продлился недолго, но артистка после развода оставила фамилию бывшего супруга. 4 февраля 2010 года певица и автор песен в клинике США родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. Отцом детей стал американский бизнесмен с русскими корнями. Летом прошлого года Арбенина рассказала, что отец ее детей ушел из жизни. По словам Дианы, он был очень хорошим человеком и до смерти поддерживал общение с сыном и дочерью.
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Александр Бойцов