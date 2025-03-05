Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия

Основатель и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина владела недвижимостью в США у неё было два дома в штате Джорджия, в престижном районе Тайби-Айленд, рядом с побережьем Атлантического океана. Оба особняка она продала через два года после покупки.