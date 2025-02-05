В Новосибирске призвали отменить концерт Дианы Арбениной

Диана Арбенина (фото: соцсети)
Активисты призвали отменить концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Новосибирске. Об этом сообщает местное издание Сиб.фм.
Отмечается, что концерт запланирован на 21 февраля. Однако глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров потребовал отменить выступление Арбениной. Он объяснил своё решение тем, что недопустимо выпускать на сцену исполнительницу, которая не поддерживает Россию во время проведения СВО.
Майоров подчеркнул, что Арбенина выпускала пенсии в поддержку армии Израиля, а также композиции, дискредитирующие российских военнослужащих. Несмотря на это, пожаловался общественник, она продолжает спокойно ездить по стране с концертами и зарабатывать деньги.
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Майоров подчеркнул, что Арбенина выпускала пенсии в поддержку армии Израиля, а также композиции, дискредитирующие российских военнослужащих. Несмотря на это, пожаловался общественник, она продолжает спокойно ездить по стране с концертами и зарабатывать деньги.
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Анастасия Чинкова