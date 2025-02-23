«Для нее нет мест!»: Пугачеву назвали «старухой» в Израиле после скандала в кафе

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/alla_orfey)
Аллу Пугачеву никто не знает в Израиле, считая ее совершенно обычной пожилой женщиной. Об этом рассказал государственный деятель страны Яков Кедми на YouTube-канале Stmegi TV.
Собеседник пересказал конфликт в кафе со слов своей супруги, которая присутствовала там. По ее словам, все произошло на фоне нехватки свободных мест в заведении.
Кедми резюмировал, что эмигрировавшим знаменитостям тяжело признать, что в сегодняшнем мире они такие же, как и остальные, в то время как тот мир, где они были популярны, они оставили в прошлом.
Ранее стало известно, что журналистка Маргарита Симоньян провела первый эфир «Ч.Т.Д» вместо своего мужа Тиграна Кеосаяна.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
«Ей (Пугачевой — прим. ред.) говорят, что мест нет, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: «Вы не заказали, мест нет». И начинается конфликт. Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — рассказал Кедми.Он добавил, что в такой ситуации оказались все звезды-эмигранты из российского шоубиза.
Кедми резюмировал, что эмигрировавшим знаменитостям тяжело признать, что в сегодняшнем мире они такие же, как и остальные, в то время как тот мир, где они были популярны, они оставили в прошлом.
Ранее стало известно, что журналистка Маргарита Симоньян провела первый эфир «Ч.Т.Д» вместо своего мужа Тиграна Кеосаяна.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
Никита Кротов