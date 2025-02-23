«Нет такого обаяния»: Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)
Первый выпуск проекта «Ч.Т.Д» вместо телеведущего Тиграна Кеосаяна провела его супруга, главред RT Маргарита Симоньян.
«Пока мы его ждем, на пост заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, не такого обаяния, не такой искрометности, как у него», — сказала журналистка, представляя проект.Эфир был посвящен артистке Валентине Серовой, которая восхищала самого Иосифа Сталина. Говоря о биографии советской звезды, Симоньян прочла стихотворение, написанное Константином Симоновым в военные годы и адресованное Серовой.
«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера», — прочла Симоньян.Она подчеркнула, что строчки в настоящее время отзываются в ней особой болью.
Ранее сообщалось, что близкие Тиграна Кеосаяна надеются на его исцеление.
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