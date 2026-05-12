Долина перенесла концерт в Москве ради тайного выступления в Петербурге

Долина перенесла концерт в Москве ради выступления на дне города в Петербурге
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка РФ Лариса Долина срочно перенесла сольный концерт в Москве. Подробности приводит телеграм-канал Mash.



Музыкальный вечер должен был состояться 25 мая в столичном баре Petter. Однако вместо певицы в этот день выступит Александр Буйнов. Причиной изменения графика стало приглашение Долиной на День города в Санкт-Петербург.

Как пояснил директор артистки, выступление в Северной столице стало приоритетным. В связи с этим концерт в Москве перенесли на неделю. Однако на какой именно площадке планируется выступление, пока неизвестно.

Представитель певицы не стал раскрывать детали, а организаторы, по информации источника, ничего не знают о визите Долиной.

Лидия Пономарева

