Долина перенесла концерт в Москве ради тайного выступления в Петербурге
Народная артистка РФ Лариса Долина срочно перенесла сольный концерт в Москве. Подробности приводит телеграм-канал Mash.
Музыкальный вечер должен был состояться 25 мая в столичном баре Petter. Однако вместо певицы в этот день выступит Александр Буйнов. Причиной изменения графика стало приглашение Долиной на День города в Санкт-Петербург.
Как пояснил директор артистки, выступление в Северной столице стало приоритетным. В связи с этим концерт в Москве перенесли на неделю. Однако на какой именно площадке планируется выступление, пока неизвестно.
Представитель певицы не стал раскрывать детали, а организаторы, по информации источника, ничего не знают о визите Долиной.
