«Нельзя продавать разврат»: Соседов объяснил отсутствие женских коллективов в России

12 мая 2026, 14:32

Музкритик Соседов: творчество женских групп в России быстро приедается

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В России женские музыкальные коллективы практически исчезли, поскольку их творчество быстро надоедает слушателям. Такое заявление сделал музыкальный критик Сергей Соседов.





По словам эксперта в интервью Общественной Службе Новостей, большинство групп с преимущественно женским составом уже распались. В качестве примера он привел «ВИА Гру», отметив, что коллектива больше не существует.





«Нельзя более 15 лет продавать разврат, а особенно когда товарный вид этого, грубо говоря, продукта, уже далеко не свежий», — добавил Соседов.