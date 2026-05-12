«Нельзя продавать разврат»: Соседов объяснил отсутствие женских коллективов в России
В России женские музыкальные коллективы практически исчезли, поскольку их творчество быстро надоедает слушателям. Такое заявление сделал музыкальный критик Сергей Соседов.
По словам эксперта в интервью Общественной Службе Новостей, большинство групп с преимущественно женским составом уже распались. В качестве примера он привел «ВИА Гру», отметив, что коллектива больше не существует.
«Нельзя более 15 лет продавать разврат, а особенно когда товарный вид этого, грубо говоря, продукта, уже далеко не свежий», — добавил Соседов.Критик подчеркнул, что интерес зрителя к любой женской группе сохраняется не дольше первых пяти лет творческой деятельности. Затем, по его словам, наступает кризис, и эксперименты продюсеров, как правило, заканчиваются неудачей.