«Должен уже 17 миллионов»: Косенко раскрыл детали конфликта с экс-супругой
Сергей Косенко в подкасте Виктории Бони поделился подробностями своего развода с блогершей Sasha Belair (настоящее имя — Саша Белякова) и рассказал о финансовых требованиях со стороны бывшей супруги.
По словам Косенко, после расставания их общение практически прекратилось и теперь происходит исключительно через адвокатов. Он утверждает, что изначально регулярно выплачивал алименты — около 4 тысяч долларов в месяц на двоих маленьких сыновей, которым сейчас 2 года и 3 месяца.
Однако, как заявил блогер, бывшая жена посчитала эту сумму недостаточной и потребовала значительно больше — около 65 тысяч долларов ежемесячно, что эквивалентно примерно 5,5 миллиона рублей.
Косенко также отметил, что требования накапливаются: по его словам, за несколько месяцев сумма долга уже достигла около 17 миллионов рублей. Он добавил, что, как утверждается, возможность увидеть детей напрямую связана с выполнением этих финансовых условий.
