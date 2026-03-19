Агата Муцениеце запрыгнула на руки к сыну-подростку
Агата Муцениеце поделилась с подписчиками необычным и тёплым моментом из жизни. В своём Telegram-канале актриса опубликовала фото с 13-летним сыном Тимофеем, на котором запрыгнула к нему на руки и обняла за шею.
Подросток уверенно удержал маму, чем заметно удивил поклонников. Сама Муцениеце лаконично подписала снимок.
«Просто мама и сын», — подчеркнула она.Публикация вызвала бурную реакцию в сети — пользователи оставили множество тёплых комментариев. Фанаты отметили, как сильно вырос Тимофей, назвав его настоящим богатырём, а также обратили внимание на сходство с матерью и трогательные отношения в семье.
Многие подчеркнули, что такие моменты особенно ценны, и порадовались за актрису и её детей.