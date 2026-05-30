«Дрянь, укатила к Канье Уэсту»: Лера Кудрявцева обиделась на близкого человека

30 мая 2026, 13:38

Лера Кудрявцева упрекнула стилистку за поездку на концерт Канье Уэста в Стамбул

Телеведущая Лера Кудрявцева высказала недовольство стилистом, которая уехала на концерт Канье Уэста в Стамбул. В личном блоге 55-летняя ведущая эмоционально обратилась к своему коллективу.





Кудрявцева с юмором рассказала о поступке стилиста. Она опубликовала снимок, на котором запечатлела команду. Звезда экрана поблагодарила людей, которые помогают ей на съёмках. При этом она упрекнула стилиста.

«Когда ты на работе 24/7, твоя команда становится твоей семьей. Они знают про меня всё, они делают из чучела красавицу, поддерживают и доверяют мне, а я им. На этом фото ещё не хватает нашей Даши, стилиста, она, дрянь, укатила на концерт Канье Уэста. Мы тихо её «прокляли» и отпустили», — пояснила Кудрявцева.