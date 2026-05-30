«Только на свою сцену»: Седокова заявила, что её унизили на концерте Успенской

30 мая 2026, 11:55

Анна Седокова заявила, что незнакомец унизил её на концерте Любови Успенской

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова заявила, что мужчина унизил её на концерте Любови Успенской. Подробности неприятного инцидента певица рассказала в личном блоге.





Анна приятно проводила время в компании друзей. В один момент артистка поднялась на сцену, где пела 72-летняя Любовь Успенская. Седокова пропела строчку песни, после чего передала микрофон обратно. Позже возникли неприятности.

«Ко мне подошёл какой-то человек и сказал, что я не смею более выходить на сцену. Максимально унизил меня. Хотя я даже не хотела, потому что Любовь для меня — богиня, и я бы никогда не посмела. Но мои друзья буквально вытолкнули меня к Любе», — пояснила Анна.





«Больше не выпрусь на сцену, как идиотка, что бы мне ни говорили. Буду выходить только на свою сцену», — подчеркнула она.