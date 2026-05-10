Дуа Липа подала иск против Samsung за незаконное использование её изображения

10 мая 2026, 11:57

Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов из-за фото на упаковке

Дуа Липа обратилась в суд с иском против Samsung, обвинив бренд в незаконном использовании её фотографии в рекламной кампании телевизоров. По данным Variety, артистка требует компенсацию в размере 15 миллионов долларов.