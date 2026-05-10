Дуа Липа подала иск против Samsung за незаконное использование её изображения
Дуа Липа обратилась в суд с иском против Samsung, обвинив бренд в незаконном использовании её фотографии в рекламной кампании телевизоров. По данным Variety, артистка требует компенсацию в размере 15 миллионов долларов.
Как утверждает сторона певицы, изображение Дуа Липы размещалось прямо на упаковках техники, однако никакого официального соглашения с компанией на использование снимка заключено не было. Представители исполнительницы заявляют, что ранее уже обращались к бренду с просьбой убрать фотографию, но их требования якобы остались без ответа.
В иске отмечается, что присутствие популярной артистки на упаковке могло напрямую повлиять на интерес покупателей и увеличить продажи продукции. В качестве одного из аргументов команда певицы приводит публикации пользователей соцсетей, где поклонники признавались, что обратили внимание на телевизоры именно из-за изображения Дуа Липы.
Теперь артистка намерена добиваться компенсации через суд, настаивая на том, что её имя и образ использовались в коммерческих целях без разрешения.
