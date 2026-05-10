«Она выжила»: Елена Малышева сообщила, что её 93-летняя мама снова борется за жизнь

10 мая 2026, 11:00

Елена Малышева сообщила о повторной госпитализации своей 93-летней матери

Елена Малышева (Фото: Instagram* @malysheva.live)

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, как её 93-летняя мама борется за жизнь. В личном блоге она сообщила, что Галина Александровна снова попала в больницу.





Малышева опубликовала семейное видео, которое она записала в 2020 году, когда мама лежала в больнице с коронавирусом. В ролике врач-терапевт показала старые фотографии родных, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

«Моя мама выжила, она победила! Она жива! Но снова в больнице... И я снова и снова пересматриваю фотографии и думаю о её судьбе, о судьбе моих родных и близких, на долю которых выпало столько страшных испытаний! Но, может быть, именно поэтому в этом поколении столько силы духа! И, может быть, именно поэтому моя мама жива», — заявила Малышева.



