Джиджи Хадид снялась для глянца «без головы»

03 марта 2026, 21:20

Джиджи Хадид примерила сюрреалистичный образ для обложки LOVE

Джиджи Хадид (Фото: Instagram* / @gigihadid)

30-летняя Джиджи Хадид удивила поклонников необычной фотосессией для журнала LOVE Magazine и рассказала об этом в соцсетях.