Джиджи Хадид снялась для глянца «без головы»
30-летняя Джиджи Хадид удивила поклонников необычной фотосессией для журнала LOVE Magazine и рассказала об этом в соцсетях.
На обложке модель позирует в сюрреалистичном формате — с «оторванной» головой, которая лежит рядом на ступенях.
Несмотря на эффект хоррора, сам образ получился элегантным: Джиджи предстала в изящном наряде от Valentino. Фотосессия вызвала бурные обсуждения в соцсетях — поклонники разделились на тех, кто назвал кадры искусством, и тех, кто посчитал концепцию слишком провокационной.
Тем временем в личной жизни модели тоже не утихают разговоры. Ранее Джиджи делилась трогательным моментом с пятилетней дочерью Кхай — в честь сотого дня её обучения в школе супермодель положила девочке в ланч-бокс записку с тёплыми словами и интересными фактами.
Поклонники связали этот жест с недавними заявлениями бывшего возлюбленного модели — Зейна Малика. Артист признался, что никогда не любил Джиджи в привычном понимании, назвав их отношения скорее страстью. Впрочем, он подчеркнул, что по-прежнему уважает её как мать своего ребёнка и испытывает к ней глубокую привязанность.
