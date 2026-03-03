«Ты зачем веки отрезал?»: Дмитрий Шепелев призвал артистов отказаться от пластики
Дмитрий Шепелев назвал пластические операции среди актёров-мужчин неудачными
Телеведущий Дмитрий Шепелев в личном блоге высказал мнение о негативном влиянии пластических операций на внешность актёров.
По словам Шепелева, ему трудно найти удачные примеры пластических вмешательств среди мужчин-кинозвёзд.
«Был «а», стал «о». Бегут дети навстречу папе, а это не папа, но в папиной одежде и с папиным паспортом. И советская киноклассика тогда будет звучать: «Ты зачем сбрил веки, отрезал, дурик?» — провёл сравнение телеведущий.Шоумен призвал пожилых артистов не обращаться к хирургам, а принимать естественные возрастные изменения. Помимо этого, Дмитрий затронул и тему современных технологий продления жизни.
Он рассказал о книге, в которой описываются медицинские инновации: микророботы для лечения, капсулы для экспресс-диагностики и создание искусственных органов. Шепелев сравнил перспективу сохранения молодости с обновлением компьютерной программы.