«Эй, Подарок, быстро в кадр!»: как Андрей Панин получил прозвище на съемках «Бригады»

28 мая 2025, 15:20

Андрея Панина стали называть «Подарком» в день рождения режиссера «Бригады»

Андрей Панин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

28 мая Андрею Панину могло бы исполниться 63 года. Актер, навсегда оставшийся в памяти зрителей как «Володя-опер» из «Бригады», получил необычное прозвище во время съемок культового сериала. Об этом пишет «Экспресс газета».





Молодому режиссеру Алексею Сидорову пришлось пройти не один кабинет, чтобы утвердить Андрея Панина на роль. Актер запросил внушительный гонорар, что вызвало возмущение у съемочной группы.



Писатель Александр Чертков вспоминал, какой подарок продюсер Александр Иншаков приготовил режиссеру в день рождения.

«”Дарим тебе Панина“. Его весь съемочный период так и звали: „Эй, Подарок, быстро в кадр“», — рассказывал автор.