Ольга Картункова посмеялась над Лабубу: «Тетя в 48 лет ку-ку, с игрушкой ходит»
Ольга Картункова сделала распаковку Лабубу
Комедийная актриса Ольга Картункова сняла распаковку на модную игрушку-монстра Лабубу.
Когда артистка достала фигурку из упаковки, Ольга задалась вопросом: «Почему они такие страшные?». Потом Картункова стала думать, куда бы повесить Лабубу. Однако актриса отметила, что будет странно выглядеть с игрушкой-монстром.
«Скажут: тетя в 48 лет ку-ку, с игрушкой ходит», — подчеркнула Ольга в своем личном блоге.
Потом Картункова узнала, что когда-нибудь стоимость Лабубу может увеличиться.
«Я тогда ее упаковываю красиво. Так, через некоторое время вы у меня ее купите за баснословные деньги вот эту Ломумбу», — пошутила актриса.
Поклонники Ольги оценили юмористический ролик артистки.
«Я хочу купить ее прямо сейчас. Аукцион?», «Прям моя реакция: да они ж страшные», «Морда реально страшная у нее», — написали фолловеры.
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