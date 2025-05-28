Ольга Картункова посмеялась над Лабубу: «Тетя в 48 лет ку-ку, с игрушкой ходит»

Ольга Картункова сделала распаковку Лабубу
Ольга Картункова (Фото: Инстаграм* @kartynkova222)

Комедийная актриса Ольга Картункова сняла распаковку на модную игрушку-монстра Лабубу.



Когда артистка достала фигурку из упаковки, Ольга задалась вопросом: «Почему они такие страшные?». Потом Картункова стала думать, куда бы повесить Лабубу. Однако актриса отметила, что будет странно выглядеть с игрушкой-монстром.

«Скажут: тетя в 48 лет ку-ку, с игрушкой ходит», — подчеркнула Ольга в своем личном блоге.

Потом Картункова узнала, что когда-нибудь стоимость Лабубу может увеличиться.

«Я тогда ее упаковываю красиво. Так, через некоторое время вы у меня ее купите за баснословные деньги вот эту Ломумбу», — пошутила актриса.

Поклонники Ольги оценили юмористический ролик артистки.

«Я хочу купить ее прямо сейчас. Аукцион?», «Прям моя реакция: да они ж страшные», «Морда реально страшная у нее», — написали фолловеры.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева

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