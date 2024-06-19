«Еще не дедушка»: Сексолог раскрыла, какая интимная жизнь у Лепса и его 18-летней спутницы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На недавней премии канала МУЗ-ТВ певец Григорий Лепс появился с молодой возлюбленной — 18-летней студенткой МГИМО Авророй Киба. Позже стало известно, что артист сделал ей предложение. Разница между влюбленными — 43 года, что не может не вызывать споры и разногласия среди людей насчет интимной жизни партнеров.
Сексолог Инна Паустовская в беседе с «Радио 1» отметила, что девушек до 25 лет часто привлекают мужчины старше, потому что они видят в них надежность и бессознательный образ отца, который поддержит и защитит, у которого есть статус в обществе.
Также эксперт отметила, что сексуальная жизнь Григория Лепса и Авроры может быть абсолютно активной и устраивающей обоих партнеров.
По слова собеседницы, отношения с молодой девушкой для известного артиста, возможно, открыли «второе дыхание».
Инна Паустовская объяснила, что эрективность мужчины зачастую сохраняется и в 70 лет, однако может быть снижено сексуальное желание.
Однако, по мнению специалиста, удачность и долговременность союза предугадать невозможно.
В завершении беседы Инна Паустовская сказала, что молодую женщину взрослый мужчина привлекает, помимо всего перечисленного, опытом, умением расположить и бережно отнестись.
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Также эксперт отметила, что сексуальная жизнь Григория Лепса и Авроры может быть абсолютно активной и устраивающей обоих партнеров.
«Лепсу не 70 лет, возраст у него не столь пожилой. Половые функции сохраняются, они могут быть сниженные, но это не означает, что мужчина теряет свою половую активность, это заблуждение. Здесь все зависит от индивидуальных гормональных особенностей мужчины, уровень тестостерона обычно падает, но жить половой жизнью мужчина может вполне», — сказала специалист.
По слова собеседницы, отношения с молодой девушкой для известного артиста, возможно, открыли «второе дыхание».
«Понятно, что Лепсу девушка дает второе дыхание, и я думаю, что можно не беспокоиться за их интимную жизнь, она вполне может быть, и такой, какая устраивает их обоих», — добавила она.
Инна Паустовская объяснила, что эрективность мужчины зачастую сохраняется и в 70 лет, однако может быть снижено сексуальное желание.
«Мужчина за 60 лет может быть сексуально активен, более того, сейчас много препаратов, которые продляют нашу молодость и половую активность. До 70 лет мужчина, если не имеет большого количество хронических заболеваний, может быть вполне себе сексуально активен, здесь влияет общее состояние здоровья. Иногда такие мужчины активнее молодых, у которых, например, ожирение, которое снижает уровень тестостерона, или сахарный диабет, гипертония», — рассказала эксперт.
Однако, по мнению специалиста, удачность и долговременность союза предугадать невозможно.
«Когда девушка получает ту самую эмоциональную поддержку — закрывает свои психологические потребности, союз может распасться, но среди звезд не редкость, когда появляются новые пары, и никто не говорит, что это будет союз на несколько десятков лет. Поэтому на данном этапе они вполне устраивают друг друга», — прокомментировала собеседница.
В завершении беседы Инна Паустовская сказала, что молодую женщину взрослый мужчина привлекает, помимо всего перечисленного, опытом, умением расположить и бережно отнестись.
«Уже нет необузданной, чрезмерной сексуальной страсти. Взрослый мужчина может найти подход к молодой женщине, входя в ее контакт не через активную прыть, а постепенно сближаясь», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева