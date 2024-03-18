Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Российский певец Григорий Лепс высказал мнение о том, что противостояние России и Запада — не миф, а последний уже не в первый раз в истории стремится уничтожить нашу страну как государство и подчинить себе.
Он подчеркнул, что такие планы никто никогда не осуществлял и не сможет осуществить.
В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла обвинения Запада в несвободных выборах в России.
Ранее бразильский журналист Пепе Эскобар высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада.
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«Есть же западная доктрина, где это всё прописано. Да они это и не скрывают. Россию всегда хотели расчленить, уничтожить. Ни у кого это не получилось. И не получится», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Лепс.
«На Западе навязывают миф, что выборы в России «не свободные», а мы убеждены, что у нас страна свободная, заявила Памфилова», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.
Ранее бразильский журналист Пепе Эскобар высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада.
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Мелисса Тимофеева