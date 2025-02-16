«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес

Алина Загитова (Фото: instagram*/azagitova)
Последние несколько лет фигуристка Алина Загитова регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно спортсменка опубликовала в своем блоге шуточный видеоответ для хейтеров.
Загитова поддержала тренд и сняла видео под озвучку блогера Валерии Лукьяновой.
Одновременно с этим Алина прошлась в кадре и продемонстрировала подписчикам свою фигуру. Стоит отметить, что не все оценили юмор спортсменки. Некоторые сравнили ее с другими популярными блогерами.
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«Чтобы давать комментарий по поводу моей внешности, вам, как минимум, нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще что находится в черепной коробке…» — сказала фигуристка.
Одновременно с этим Алина прошлась в кадре и продемонстрировала подписчикам свою фигуру. Стоит отметить, что не все оценили юмор спортсменки. Некоторые сравнили ее с другими популярными блогерами.
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