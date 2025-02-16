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Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым

Снигирь заявила о бумеранге в адрес критиков ее брака с Цыгановым
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Снигирь поделилась своими мыслями о негативной реакции окружающих на ее отношения с Евгением Цыгановым. Об этом она сообщила в программе на YouTube «Света вокруг света».
Напомним, что после начала их романа артист оставил гражданскую жену, воспитывающую семерых детей, что вызвало осуждение общественности.

По словам актрисы, несмотря на то, что с момента их знакомства прошло десять лет, их пара продолжает сталкиваться с критикой. Многим людям кажется, что именно из-за Юлии Евгений ушел из семьи.

Снигирь подчеркнула, что за время их отношений они не раз слышали от людей: «Бумеранг к вам вернется». Артистка призналась, что реагирует на это спокойно, так как понимает, что такие слова становятся причиной неприятностей для тех, кто их произносит.

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#скандал
#семьи
#уход
#артист
«У него была любовь на всю жизнь. И это не Ира»: музыкант Левшин раскрыл, кому принадлежало сердце короля шансона Михаила Круга
Музыкант Левшин рассказал о любви всей жизни Михаила Круга, которая не стала его женой
16 февраля 2025, 07:50

Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

Любовь всей жизни Михаила Круга — не Ирина, его последняя жена. Об этом рассказал музыкант Александр Левшин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ, утверждая, что у известного шансонье были другие, более глубокие чувства к иной женщине. Однако история первой любви легендарного исполнителя тюремной романтики оказалась далека от счастливого финала.
«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет», — говорил Левшин.
Коллега Михаила вспоминает, что сердце исполнителя долгие годы принадлежало девушке из Твери. Эта женщина не отвечала музыканту столь же «сильной» взаимностью, однако он вновь и вновь возвращался к ней. Сейчас она замужем и успешна в своем деле, а вот Круг когда-то был уверен, что их связь навсегда.

В ее честь Круг сочинил множество хитов, включая знаменитую «Девочку-пай».

Александр Левшин (Фото: кадр из передачи «Основано на реальных событиях»)

Марина Базанова, которую называют первой любовью певца, познакомилась с ним в юности. Тогда Михаилу было 15 лет, а ей всего 14. Их встреча произошла на дне рождения общего знакомого, и с этого момента начался их роман.

Однако Марина не стала дожидаться Круга из армии — она встретила другого мужчину. Позже женщина признавалась, что, даже если бы их отношения продолжились, она не смогла бы жить в его мире.

Михаил Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

Базанова объясняла, что Михаил был крайне ревнивым человеком.

«Я встретила супруга и поняла, как мужчина должен относиться к женщине. Мишка был собственником, даже на выпускной меня не пускал», — рассказывала Базанова.
Друг Круга Евгений Новиков подтверждает, что тот придерживался строгих взглядов: верил, что женщина должна быть всегда рядом и жить ради семьи.

«Мужчина — добытчик, женщина — хозяйка», — резюмировал Новиков.
Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

А вот со своей второй женой, Ириной, Круг сошелся в 2000 году. У пары родился сын Александр, однако не успел запомнить отца. Брак эстрадной певицы Ирины и Михаила не продлился долго: уже в 2002 году в дом музыканта ворвались неизвестные и расстреляли мужчину.

В 2019 году появилась информация о нападавших. Сотрудники СК РФ раскрыли, что в проникновении в дом Михаилу Круга участвовали Александр Агеев и Дмитрий Веселов.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством
Сергей Безруков сходил на урок дочке и разбил себе бутылку об голову на видео
16 февраля 2025, 06:10

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Известный актер РФ Сергей Безруков удивил школьников необычным уроком и выложил в Instagram* видео своего «трюка». Актер заглянул в класс к своей восьмилетней дочке Маше и устроил настоящий мини-спектакль. Звезда кино не просто рассказал о своей профессии, а показал в действии один из самых эффектных кинотрюков — разбивание бутылки о голову.
Безруков пришел в школу в рамках профориентационного урока. Стоя у школьной доски, он объяснил детям, как в кино снимают сцены с драками, и раскрыл секрет «опасного» трюка. Оказалось, что стеклянные бутылки в кадре — не настоящие. Их делают из сахарного стекла: оно легкое, легко разбивается и совершенно безопасно.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)



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Безруков попросил на глазах у детей ударить себя таким «опасным орудием».

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Осколки полетели во все стороны, однако смотрелось не очень эффектно. Сергей отряхнул голову и встал как ни в чем не бывало. Задал классу вопрос: чего не хватало для яркого впечатления?

«Главный секрет трюка — не реквизит, а хорошая актерская игра», — объяснил Безруков ребятам.
Актер продемонстрировал мастерство, повторив сцену с «атакой», на этот раз играя изо всех сил: когда бутылку разбили ему об голову, Безруков сделал гримасу боли и театрально рухнул на пол. Ученики были в восторге — смеялись, хлопали, охали и ахали.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

После представления артист с улыбкой предложил детям подмести «осколки», а сам с чувством выполненного долга вышел из класса. Теперь одноклассники его дочки Маши не только знают, как снимают боевики, но и получили незабываемый урок актерского мастерства от звезды сериала «Бригады».

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#спектакль
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Подвели итоги 3 выпуска «Суперстар!», на котором Азиза летала над сценой на зонте
16 февраля 2025, 05:07

Азиза на «зонтике» (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

В рамках шоу «Суперстар» продолжается конкурсная борьба среди звезд 80-90-х. На прошлой неделе по итогам зрительского голосования проект покинула певица Лена Катина, набравшая наименьшее количество баллов. В третьем выпуске состав жюри обновился: вместо гастролирующего Стаса Пьехи появился Кирилл Туриченко, а к критикам присоединилась Алена Апина. Всех исполнителей оценили довольно высоко.

На каком канале и когда выходит «Суперстар»?

Музыкальное шоу начинается каждую субботу около 8 вечера на канале НТВ. Старые выпуски можно найти в открытом доступе онлайн, а четвертый выпуск выйдет на следующей неделе (22 февраля).

Как проходило шоу?


15 февраля 2025 года темой выпуска стала «дискотека века».

Сергей Соседов и Маргарита Суханкина (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)


Маргарита Суханкина представила номер с песней «Мама Люба» и неожиданно вовлекла в выступление критика Сергея Соседова. Это случилось под конец номера. Тот, изначально скептически настроенный, сменил оценку на высокий балл, пояснив: «Теперь, когда я влился в номер и стал его частью, я не имею права ставить даже среднюю оценку. Наверно, действительно, не нужно слишком строго оценивать подобные выступления».

Корнелия Манго удивила жюри, разместив на их столах клетку с крысами во время исполнения кавера на Backstreet Boys. Валерия, испугавшись грызунов, тем не менее назвала перфоманс «потрясающим».

Клетка с грызунами на столе жюри (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

Иракли Пирцхалава исполнил «Georgian Disco», получив высшую оценку от Соседова. Ксения Георгиади, перепевшая «Диву» Киркорова, была сравнена с Софией Ротару с большой похвалой, но осуждена за «лишние розовые кусты (за спиной)».

Ксения Георгиади (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

Сергей Минаев в образе «румынского барона» с номером «Диско-партизаны» получил единогласное одобрение.

«Легко этот номер было сделать дешевым, а он получился дорогим», — отметил Соседов.
Азиза, выступившая с «Dragostea din tei» на молдавском языке, вызвала противоречивые оценки: Лера Кудрявцева назвала мелодию «раздражающей», но отметила энергетику певицы. Та летала над сценой на огромном красном зонте. Последним выступил Сергей Челобанов с песней «WWW» группы «Ленинград», выбрав динамический «прикид» из спортивных штанов и яркой рубашки.

Сергей Челобанов (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)


Итоги третьего выпуска шоу «Суперстар»


Всего в жюри сидело 4 человека: Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Кирилл Туриченко и Алена Апина. Все, кроме Маргариты Суханкиной, Корнелии Манго и Сергея Минаева, набрали по 7 баллов, а у этой тройки — на 1 балл больше.

По итогам финальных результатов аутсайдером стал Данко, исполнивший хит «18 мне уже». Артист должен был покинуть проект, однако жюри использовали право «спасти одного конкурсанта», тем самым позволив Данко остаться в проекте. Теперь он находится в самом низу таблицы с 19 баллами.

Рейтинговая таблица по итогу 3 выпуска (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

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Певица Ширин Абдуллаева из «Ты супер!» скончалась от менингита в 19 лет
16 февраля 2025, 01:50

Ширин Абдуллаева (Фото: кадр из ​шоу «Ты — супер!»)

Скончалась 19-летняя певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева, лауреат Государственной премии имени Зульфии в области искусства. Несколько лет назад она приняла участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!» и запомнилась своим замечательным исполнением песен. О смерти девушки от менингита сообщили в Комитете по делам семьи и женщин Узбекистана и организации «Узбекконцерт».
Абдуллаева, родившаяся в Намангане в 2005 году, прославилась песнями «Лули», «Метро» и «Безори», собравшими миллионы просмотров на YouTube. В 2021 году она участвовала в российском шоу «Ты — супер!» на НТВ, дойдя до полуфинала.

Певица свободно владела тремя языками (русский, английский, китайский), изучала социальные науки в Пекинском университете Цинхуа, а в 2024 году перевелась в вуз Узбекистана.

Ширин Абдуллаева (Фото: скриншот из песни «Ташаккур» на Youtube-канале «Абдулла Махмудов»)

Ширин была младшей дочерью (пятой по счету!) предпринимателя Баходира Абдуллаева, основателя BA Holding. В интервью YouTube-блогеру Жахонгиру Латипову он вспоминал, что ждал сына, а родилась дочь. Однако она не стала разочарованием.

«Я зашёл внутрь, поздравил жену с рождением дочери, а она отвернулась и заплакала, думая, что я расстроился. Но я сказал, что полностью доволен и счастлив. Тогда я сказал ей: «Вот увидишь, эта младшая дочь будет лучше всех четырёх!». Так оно и вышло», — говорил отец о дочке.
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Дава подтвердил женитьбу с Мари Краймбрери на концерте Билана, показав кольцо
15 февраля 2025, 22:42

Давид Манукян (Фото: Instagram*/dava_m)

Блогер Давид Манукян (Дава) подтвердил женитьбу с певицей Мари Краймбрери (Марина Жадан). Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
«А вот и подтверждение женитьбы Давы и Мари Краймбрери — блогер засветил (кажется, специально) обручальное кольцо, пока плясал под песни Димы Билана», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что Мари Краймбрери призналась в любви Билану.

«Дима, я люблю тебя!» — приводил ее слова журнал Voice.
Сам Билан сказал своей коллеге по цеху, что он с ней «на одной волне».

А пока у одних звезд на личном фронте все хорошо, другие дают советы прекрасной половине человечества. О том, какой совет дал девушкам певец Алексей Воробьев, читайте в нашем материале.

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