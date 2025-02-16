Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Юлия Снигирь поделилась своими мыслями о негативной реакции окружающих на ее отношения с Евгением Цыгановым. Об этом она сообщила в программе на YouTube «Света вокруг света».
Напомним, что после начала их романа артист оставил гражданскую жену, воспитывающую семерых детей, что вызвало осуждение общественности.
По словам актрисы, несмотря на то, что с момента их знакомства прошло десять лет, их пара продолжает сталкиваться с критикой. Многим людям кажется, что именно из-за Юлии Евгений ушел из семьи.
Снигирь подчеркнула, что за время их отношений они не раз слышали от людей: «Бумеранг к вам вернется». Артистка призналась, что реагирует на это спокойно, так как понимает, что такие слова становятся причиной неприятностей для тех, кто их произносит.
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По словам актрисы, несмотря на то, что с момента их знакомства прошло десять лет, их пара продолжает сталкиваться с критикой. Многим людям кажется, что именно из-за Юлии Евгений ушел из семьи.
Снигирь подчеркнула, что за время их отношений они не раз слышали от людей: «Бумеранг к вам вернется». Артистка призналась, что реагирует на это спокойно, так как понимает, что такие слова становятся причиной неприятностей для тех, кто их произносит.
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Екатерина Коршунова