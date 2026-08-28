«Есть свой угол»: Любовь Успенская о будущем зяте
Певица Любовь Успенская рассказала о будущем зяте
Певица Любовь Успенская рассказала о переменах в семейном укладе. Об этом стало известно 28 августа.
Артистка подтвердила, что уже несколько месяцев в ее подмосковном имении проживает 22-летний искусствовед Артем Москвин — избранник ее дочери Татьяны Плаксиной, пишет Общественная Служба Новостей. По словам 36-летней Татьяны, их отношения с молодым человеком серьезны, и он готовится стать ее мужем. Сама Успенская отметила, что не видит проблем в совместном проживании, несмотря на большое количество домочадцев.
«У каждого есть свой угол. Мой будущий зять — отличный парень: умный, талантливый, ученый, а самое главное — очень любит меня и Таню», — заявила исполнительница хита «Кабриолет».Знаменитость добавила, что Москвин является достойной партией для Татьяны. Шансонье приняла его без всякого беспокойства.