«Есть свой угол»: Любовь Успенская о будущем зяте

28 августа 2026, 22:41

Певица Любовь Успенская рассказала о будущем зяте

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская рассказала о переменах в семейном укладе. Об этом стало известно 28 августа.





Артистка подтвердила, что уже несколько месяцев в ее подмосковном имении проживает 22-летний искусствовед Артем Москвин — избранник ее дочери Татьяны Плаксиной, пишет Общественная Служба Новостей. По словам 36-летней Татьяны, их отношения с молодым человеком серьезны, и он готовится стать ее мужем. Сама Успенская отметила, что не видит проблем в совместном проживании, несмотря на большое количество домочадцев.





«У каждого есть свой угол. Мой будущий зять — отличный парень: умный, талантливый, ученый, а самое главное — очень любит меня и Таню», — заявила исполнительница хита «Кабриолет».