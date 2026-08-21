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«Он может быть моложе»: Любовь Успенская рассказала об идеальном мужчине

Для Любови Успенской в мужчине важны ум и доброта
Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская поделилась своими представлениями об идеальном спутнике жизни. В разговоре с «Пятым каналом» артистка призналась, что при выборе мужчины совершенно не смотрит на цифры в паспорте.



По словам певицы, её избранник вполне может оказаться как младше, так и старше неё. Главное — чтобы рядом с ним было интересно и комфортно.

«Он может быть моложе, может быть и старше. Самое главное — чтобы мне было с ним интересно», — объяснила Успенская.
Среди главных качеств будущего партнёра артистка назвала ум, доброту и способность понимать её. Похоже, внешность и возраст в этом списке далеко не на первом месте.

А вот финансовую сторону отношений Успенская брать на себя больше не хочет. Певица отметила, что уже около 30 лет обеспечивала одного человека, поэтому повторять такой сценарий не собирается.
Софья Метелева

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