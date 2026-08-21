«Он может быть моложе»: Любовь Успенская рассказала об идеальном мужчине

21 августа 2026, 14:53

Для Любови Успенской в мужчине важны ум и доброта

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская поделилась своими представлениями об идеальном спутнике жизни. В разговоре с «Пятым каналом» артистка призналась, что при выборе мужчины совершенно не смотрит на цифры в паспорте.





По словам певицы, её избранник вполне может оказаться как младше, так и старше неё. Главное — чтобы рядом с ним было интересно и комфортно.





«Он может быть моложе, может быть и старше. Самое главное — чтобы мне было с ним интересно», — объяснила Успенская.