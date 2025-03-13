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«Это что надо курить»: Ксения Бородина прокомментировала слухи о Марусе и отмене свадьбы

Ксения Бородина прокомментировала слухи о ее женихе и старшей дочери
Ксения Бородина и николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

42-летняя телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слухи об участии старшей дочери в шоу «Голос. Дети» и об отмене свадьбы с возлюбленным Николаем Сердюковым.
Бородина гневно отметила, что долго молчала и не комментировала сплетни о себе. Однако последние новости уже перешли все границы.

Так, один паблик написал, что Ксения отменила свадьбу с Николаем Сердюковым из-за того, что он подарил ей на день рождения поддельную сумку. Сама же Бородина призвала подписчиков не читать подобные глупости.

«Зачем вы на такое подписываетесь и читаете? Просто объясните. А еще мне это кидаете. Это же диагнозы», — обратилась к подписчикам Бородина.

Она также прокомментировала слухи об участии ее старшей дочери Маруси в шоу «Голос. Дети», где она якобы исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка».

«А это вам как? Просто хочется понять. Всё для привлечения внимания, но это что надо курить, чтобы такое выдумывать?» — написала Бородина в соцсети.

Подписчики звезды российского шоу-бизнеса отчитались в комментариях, что отправляют жалобы на подобные фейковые посты.

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Тяжёлое детство, разочарование в «Фабрике звёзд», предательство Влада Соколовского: как сейчас живет Рита Дакота
13 марта 2025, 13:03

Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Певица, композитор, автор — всё это о Рите Дакоте. В свои песни она вложила собственные эмоции, переживания, в них чувствуется надрыв. Рита откровенно посредством композиций рассказывает слушателям о своём внутреннем мире.
В 2023 году певица вышла замуж за блогера и клипмейкера Фёдора Белогая, воспитывает дочь Мию от первого брака, который в своё время обсуждал чуть ли не каждый. Рите пришлось пройти долгий и сложный путь к счастью, столкнуться с предательством и равнодушием. Как ей удалось преодолеть все невзгоды? Об этом читайте в материале «Радио 1».

Боялась отца


Настоящее имя артистки - Маргарита Герасимович (после замужества — Белогай). Певица росла в бедном районе Минска. Её воспитывала мама: она старалась обеспечить дочь всем необходимым, хотя это и было непросто (мама певицы была простой учительницей).

С ранних лет Рита мечтала о сцене: исполняла песни Наташи Королевой для соседей, писала стихи. Дедушка будущей артистки часто играл на фортепиано, что стало стимулом для поступления в музыкальную школу. Отец певицы был равнодушен к ней. Он страдал от алкогольной зависимости, принимал наркотики.
«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — рассказывала о своём непростом детстве артистка.
Родители Риты Дакоты (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Когда родители развелись, 14-летняя Рита заработала язву желудка на нервной почве. Увы, отец, уже после расторжения брака, не оставил в покое Риту и её маму. Так, он поджёг машину матери певицы после того, как узнал, что его бывшая супруга встретила нового мужчину. За совершенное преступление он сел в тюрьму на два года. А после раздела общей квартиры отношения Риты Дакоты с отцом прервались на много лет.

Пережить семейную трагедию ей помогало творчество. Рита писала песни для панк-группы и продавала демоверсии авторских композиций радиостанциям. Параллельно девушка занималась рисованием и граффити. Однажды Рита познакомилась с португальскими художниками, которые назвали её работы «дакотат», что значит «что-то необычное, эклектичное». Впоследствии это слово послужило основой для создания её творческого псевдонима — Рита Дакота.

Фальшивый мир шоу-бизнеса


Рита Дакота была участницей седьмой «Фабрики звёзд». На шоу она не только исполняла собственные композиции, но и писала музыку для других вокалистов. Её песня «Спички» стала настоящим хитом.

Казалось, что певица добилась того, о чём мечтала, но на деле она разочаровалась и в «Фабрике», и в российском шоу-бизнесе. На проекте не было места сочувствию и взаимовыручке. Спустя две недели после старта «Фабрики» Рита Дакота узнала, что умер её дедушка. Никто из коллег не поддержал Риту, а руководители программы заявили, что, если она будет рыдать в эфире, то может паковать вещи и возвращаться домой.
«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — делилась своим мнением артистка в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».
Рита посвятила дедушке песню «Я всё знала», которая тронула сердца зрителей. Девушка вышла в финал проекта, но после его завершения решила завязать с карьерой поп-исполнительницы. Она создала независимую рок-группу и стала постоянной участницей фестивалей «Нашествие» и Kubana. Имидж артистка выбрала соответствующий: бунтарский, немного агрессивный.

Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Стоит отметить, что позднее Рита Дакота оправдывалась за критику «Фабрики звёзд»: певица призналась, что была слишком подавлена из-за смерти дедушки и поэтому воспринимала происходящее на проекте неадекватно.
«Я слишком долго обижалась, смотрела с детской позиции жертвы на проект, который дал мне столько! Если вы меня видите Аксюта, Курпатов, Эрнст, Меладзе и все-все — я вас люблю. Вы столько сделали для моей карьеры!» — заявила она на шоу «ДаДа — НетНет».
Новый виток музыкальной карьеры начался с участия в телепроекте «Главная сцена», где её наставником был Виктор Дробыш. На протяжении всего шоу Рита исполняла авторские песни и дошла до полуфинала.

Полноценно артистка вернулась к сольному творчеству в 2016 году, выпустив трек «Полчеловека». Положительная реакция слушателей подтолкнула её к записи новых альбомов.

Под маской принца скрывался изменник


На «Фабрике звёзд» Рита Дакота подружилась с Владом Соколовским. Через несколько лет музыканты встретились на дне рождения приятеля и взглянули друг на друга по-новому. Между ними промелькнула искра, и вот уже в звёздных кругах заговорили о бурном романе пары. В 2015 году Влад сделал предложение певице на острове Бали, и вскоре они обвенчались в церкви и сыграли пышную свадьбу.

Рита Дакота с дочерью Мией и бывшем мужем Владом Соколовским (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Поклонники с восхищением наблюдали за семейной идиллией артистов. Рождение в 2017-м дочери Мии стало огромным событием для супругов. На красивых снимках в соцсетях они выглядели счастливыми, беззаботными, но вскоре Дакота сообщила о разводе с Соколовским.
«Оказалось, Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений: когда мы женились и венчались, когда я была беременна, с первых дней жизни Мии. Изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки девушек, многих из них я знаю лично, они были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — рассказывала Рита.
Поклонники задавались вопросом, как певица могла быть настолько доверчивой и слепой, что в течение трёх лет брака не заподозрила мужа в неверности. Выяснилось, что друзья семьи скрывали от Риты правду, как и отец Влада, прекрасно знавший о «похождениях» сына.
«Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, дальше на пару дней слетала поплакать в Грецию», — делилась своей историей артистка.

Рита Дакота с дочерью Мией (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

После развода Рита Дакота улетела с дочкой на острова, практиковала йогу и писала проникновенные посты.

Рите пришлось пройти долгий путь от ненависти и отчаяния до принятия ситуации. Ради Мии бывшие супруги сохранили общение.

Перерождение


История с Соколовским дала повод по-новому посмотреть на свою жизнь. Рита Дакота изменилась.

Так, она возобновила общение с отцом — они не виделись 15 лет. Ей удалось уговорить отца отправиться на реабилитацию в клинику, где он сумел продержаться без алкоголя полгода. Теперь он проводит время с внучкой Мией, став полноценным членом семьи.

Рита Дакота снова смогла полюбить мужчину. В 2020 году она перестала скрывать роман с Фёдором Белогаем. Новый избранник певице понравился и маленькой Мие, пишет «СтарХит».
«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребёнку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И ещё у неё теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — подчеркнула Рита.
Рита Дакота и её муж Фёдор Белогай (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

В 2023 году Фёдор и Рита расписались в МФЦ, хотя не думали связывать себя узами брака, а затем обвенчались в Грузии и провели свадебную церемонию на Бали.
«Большую часть времени мы с женой живём в гармонии и счастье. И, конечно, бывают периоды, когда мы активно выясняем отношения и можем хорошенько поцапаться. Но всегда делаем это с уважением к друг другу и быстро миримся. <…> Искренне верю, что когда в паре есть взаимная любовь, то обо всём можно договориться и любое недопонимание превратить в суперсилу», — рассказывал Фёдор об отношениях с Ритой на странице в Телеграме.

Рита Дакота с дочерью Мией и мужем Фёдором Белогаем (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

У пары большие планы. По информации «СтарХит», в январе 2025 года Белогай сообщил, что вместе с Ритой они дописывают альбом на английском языке, а также планируют выступить в Азии.

Напомним, что супруги уехали из России в конце 2023 года. С тех пор они живут как в Индонезии, так и в США.


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Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»
13 марта 2025, 12:39

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле. В своем личном блоге журналистка отметила, что заслужила такой отпуск.
Хейтеры осудили Ксению за роскошный отдых, но она уверяет — в Куршевеле пришлось и поработать. Журналистка занималась рекламой брендов в своих социальных сетях. К слову, на курорте Собчак увиделась с рэпером Тимати, с которым веселилась на одной из вечеринок.

«Давайте так, я и денег заработала, и отдохнула. Так в целом и должно быть — совмещать приятное с полезным. Chopard и «Рандеву», Тимати и танцы в одну поездку — все как мы любим», — ответила всем недоброжелателям Ксения.

Многие подписчики поддерживают журналистку. Они отмечают, что звезда вполне заслужила все то, что имеет.

«Ксюша, вы прекрасны! Не слушайте других!»; «Почему супруга не взяли с собой в Куршевель?!»; «Нравится ваш образ. Как всегда — дорого-богато!»; «Хочу равняться на Ксению!»; «Нравится стиль жизни Ксении — брать от жизни все!»; «С Ксенией Бородиной не пересеклись в Курше?!» — написали поклонники.

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Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года
13 марта 2025, 12:07

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Ходят слухи, что уехавшая за границу вслед за комическим мужем-иноагентом Максимом Галкиным* бывшая Примадонна Алла Пугачёва активно пытается избавиться от всего имущества в России, однако это не совсем так. Кроме замка в деревне Грязи, у певцы есть дача на Истринском водохранилище, где она арендует также прибрежный участок земли вместе с причалом.
Несколько лет назад народная артистка СССР переписала недвижимость на старшего внука Никиту Преснякова, но тот уехал в США и забросил бабушкины хоромы, передаёт издание «Абзац». Рядом с этим загородным домом певица долгое время арендовала участок прибрежной зоны, на котором даже построила пирс. Это не понравилось её соседу бизнесмену Анатолию Рыськову. В 2023 году он подал на артистку в суд, указав в заявлении, что конструкция мешает ему ловить рыбу в водохранилище. Однако в удовлетворении иска предпринимателю-рыболову было отказано.

После переезда в Израиль Пугачёва за хлопотами позабыла об арендной плате за пирс и задолжала администрации Солнечногорска 50 тысяч рублей, но затем погасила задолженность. Власти городского округа сообщили корреспонденту издания, что артистка намерена арендовать объект до 2057 года. Тогда нестареющей певице исполнится 107 лет.

Квартира в Лимассоле — не единственное кипрское имущество Пугачёвой. В её собственности также находится вилла стоимостью 400 миллионов рублей. Кроме того, у экс-примадонны есть домик в Израиле и квартира в США.

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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
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#недвижимость
#певица
#алла пугачёва
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Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо
13 марта 2025, 11:45

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Певица и ее возлбленный Давид Манукян (Дава) отдыхали на российском курорте, где провели первую совместную фотосессию. Мари Краймбрери показала округлившийся живот и обручальное кольцо.
Дава и Мари скоро впервые станут родителями. Пара не скрывает отношения, но весьма аккуратно делится деталями своей личной жизни. Влюбленные показали снимки из совместной романтической фотосессии. Звезды сделали кадры во время недавней поездки в Сочи.

Краймбрери и Манукян отдыхали на вилле с впечатляющим видом на горы, открытым бассейном, баней и местом для барбекю. Пара позировала на территории гостиницы в спортивных костюмах. Исполнительница хита «Пряталась в ванной» надела темные очки и собрала волосы в высокий пучок. У Мари уже не получается прятать округлившийся живот под мешковатой одеждой.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)


Блогер и певица обнимались, они выглядели счастливыми. Еще поклонники заметили на безымянных пальцах влюбленных кольца, которые похожи на обручальные.

«Место, в которое хочется вернуться», — подписали фото Дава и Мари.

За влюбленных порадовалась исполнительница Клава Кока.

«Оу, что за красивые люди!» — отметила она.

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Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала
13 марта 2025, 11:39

Елена Малышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами.

13 марта звёздному доктору исполняется 64 года. Как живёт Малышева и на что тратит деньги, расскажет «Радио 1».

Как Елена Малышева попала на телевидение


Будущая телезвезда родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. У нее есть старшая сестра Марина и брат-близнец Алексей. Родители приучали детей к труду с подросткового возраста: Елена подрабатывала в буфете больницы, а Алексей — дворником при клинике.

Малышева с отличием окончила школу и ВУЗ, переехала в Москву. Здесь она защитила кандидатскую диссертацию и некоторое время работала терапевтом. Позже занялась преподаванием в медицинском университете.

Телевизионная карьера началась в Кемерово, где Елену пригласили вести программу о медицине «Рецепт». Год спустя ее заметили в Москве, и в 1994 году Малышева стала ведущей передачи «Врача вызывали?». Через три года она возглавила легендарную программу «Здоровье», а с 2010 года ведет «Жить здорово!» на Первом канале.

Стоит отметить, что начать карьеру на телевидении её уговорил школьный друг Герман Гандельман.

Елена Малышева и Герман Гандельман (фото: Instagram* / malysheva.live)

Личная жизнь Малышевой и переезд в США


Из-за учёбы и работы времени на личную жизнь не оставалось. Её мама всерьёз опасалась, что дочь так и останется одна.

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем», — рассказала врач в программе «Мой герой» на ТВЦ.
Но вскоре Елена познакомилась с Игорем Малышевым — молекулярным микробиологом и терапевтом. В 1987 году пара поженилась, а через год у них родился сын Юрий. В 1990-м на свет появился второй сын, Василий.

Интересно, что оба наследника, окончив ВУЗ, уехали в США. А вот сама Елена Малышева об эмиграции не задумывалась — хотя и купила роскошный особняк в Америке.

«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.

Елена Малышева с внуками (фото: Instagram* / malysheva.live)

Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с Малышевой


Передачу Малышевой сложно назвать традиционной. Она поднимает острые темы — от проблем с потенцией до правильной позы для дефекации. Формат программы часто шокирует:

  • доктора и актеры в костюмах органов — поющая матка, разговаривающие почки, танцующие яички;
  • эсперименты в прямом эфире — например, ведущая показала обрезание крайней плоти, разрезав горловину свитера;
  • шокирующие заявления — «Если нет чайника, воду можно вскипятить в презервативе».
Вот лишь несколько цитат телеведущей, ставших мемами:

  • «Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»;
  • «Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»;
  • «Пукнуть после оргазма — святое дело!»;
  • «Хотите уйти из жизни с красивой улыбкой — мы вам это обеспечим».
Были и курьёзные случаи. Так, однажды на съёмки пришёл актёр Олег Басилашвили и пожаловался на высокое давление. Малышева предложила ему таблетку, после чего артиста увезли на скорой. Благо, все обошлось.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Скандалы вокруг Елены Малышевой


Фейковая клиника в Челябинске


Несколько лет назад в городе открыли «Клинику Елены Малышевой». После сбора крупных сумм с клиентов учреждение закрылось, оставив людей без лечения.

Позже выяснилось, что Малышева не имела к этому медцентру никакого отношения, но репутационный удар был нанесён.

Недвижимость в США


Несмотря на патриотичные высказывания, телеведущая не скрывает, что оба сына строят карьеру в США. Один стал врачом и воспитывает троих детей, второй — юристом.

В 2016 году она купила для семьи особняк площадью 1000 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллиона долларов. Также подарила сыновьям квартиры по 2 миллиона каждая.

В 2020 году эта информация попала в российские СМИ, и на Малышеву обрушилась волна критики: мол, зарабатывает в России, а деньги вкладывает в США. Елена Васильевна парировала, что просто хочет быть ближе к детям и внукам.

Скандал во время пандемии COVID-19


В разгар пандемии телеведущая назвала коронавирус «чудом чудным», что вызвало бурю негодования. На тот момент в мире уже фиксировались массовые смертельные случаи.

«То есть молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — попыталась оправдаться врач.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Как живёт Елена Малышева сейчас


В 2025 году телеведущая продолжает вести программу «Жить здорово!», активно развивает социальные сети и отвечает на вопросы подписчиков о здоровье.

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