«Это что надо курить»: Ксения Бородина прокомментировала слухи о Марусе и отмене свадьбы

Ксения Бородина и николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
42-летняя телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слухи об участии старшей дочери в шоу «Голос. Дети» и об отмене свадьбы с возлюбленным Николаем Сердюковым.
Бородина гневно отметила, что долго молчала и не комментировала сплетни о себе. Однако последние новости уже перешли все границы.
Так, один паблик написал, что Ксения отменила свадьбу с Николаем Сердюковым из-за того, что он подарил ей на день рождения поддельную сумку. Сама же Бородина призвала подписчиков не читать подобные глупости.
Она также прокомментировала слухи об участии ее старшей дочери Маруси в шоу «Голос. Дети», где она якобы исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка».
Подписчики звезды российского шоу-бизнеса отчитались в комментариях, что отправляют жалобы на подобные фейковые посты.
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Так, один паблик написал, что Ксения отменила свадьбу с Николаем Сердюковым из-за того, что он подарил ей на день рождения поддельную сумку. Сама же Бородина призвала подписчиков не читать подобные глупости.
«Зачем вы на такое подписываетесь и читаете? Просто объясните. А еще мне это кидаете. Это же диагнозы», — обратилась к подписчикам Бородина.
Она также прокомментировала слухи об участии ее старшей дочери Маруси в шоу «Голос. Дети», где она якобы исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка».
«А это вам как? Просто хочется понять. Всё для привлечения внимания, но это что надо курить, чтобы такое выдумывать?» — написала Бородина в соцсети.
Подписчики звезды российского шоу-бизнеса отчитались в комментариях, что отправляют жалобы на подобные фейковые посты.
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Элина Позднякова