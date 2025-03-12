Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)
Больше миллиона рублей стоят подарки, которые получила телеведущая Ксения Бородина на день рождения. Как уточняют бьюти-обозреватели, звезда «Дома-2» праздновала 42-летие в Куршевеле.
Актриса Ольга Орлова подарила имениннице сумочку Chanel, чья стоимость составляет от 400 тысяч рублей. Кроме того, Бородиной вручили костюм Dior более чем за 200 тысяч, туфельки Amina Muaddi в сто тысяч, а также босоножки Saint Laurent, чей ценник свыше 100 тысяч и несессер Hermes за 130 тысяч рублей.
При этом гости добирались в Куршевель за свой счет.
Ранее сообщалось, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса подогрел слухи о романе. Подробнее в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
При этом гости добирались в Куршевель за свой счет.
Ранее сообщалось, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса подогрел слухи о романе. Подробнее в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов