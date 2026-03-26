«Это легенды»: TONI хочет записать дуэт с Киркоровым и Носковым
TONI признался, что хотел бы записать совместные треки с Филиппом Киркоровым и Николаем Носковым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, он с детства наблюдал за их творчеством, поэтому возможность выступать с ними на одной сцене для него — большая честь.
Кроме того, исполнитель высказался о современной музыкальной индустрии, особенно о рэпе. Он отметил, что понимает культурные особенности жанра, однако считает важным учитывать влияние музыки на молодое поколение.
TONI поддержал идею ограничений для контента с нецензурной лексикой. По его мнению, оптимальным решением могло бы стать введение возрастного ограничения 18+ на стриминговых сервисах или выпуск двух версий треков — с цензурой и без неё.
Также артист затронул личную тему, отметив, что полностью доволен внешностью своей супруги Seville и не хотел бы в ней ничего менять.
