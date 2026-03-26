Оксана Фёдорова раскрыла формулу идеального тела без жёстких ограничений

26 марта 2026, 20:41

Оксана Фёдорова рассказала об отказе от диет и подходе к поддержанию формы

«Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова рассказала, почему она не сидит на диетах.





В беседе с Леди Mail телеведущая сообщила, что она не столько поддерживает форму, сколько следит за здоровьем.

«Бальные танцы для меня — отличный способ поддерживать форму и чувствовать себя женственной, пластичной, наполненной энергией. Я в целом стараюсь вести активный образ жизни, правильно питаться и уделять внимание отдыху. Диетами я не увлекаюсь, предпочитаю сбалансированное питание и умеренность во всём», — отметила Оксана.

«Я считаю, что больше всего красит женщину не поход к косметологу, а сияющий взгляд, счастливая улыбка и духовная наполненность», — заключила она.